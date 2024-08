Blake Lively in der Kritik: Bethenny Frankel verteidigt sie

Die Pro­mo­tion­tour für It Ends With Us läuft anders als geplant. Erst brodelte die Gerüchteküche wegen Justin Baldoni (40). Nun wenden sich die Fans gegen Hauptdarstellerin Blake Lively (36), die wenig über die ernsten Themen des Filmes spricht und stattdessen Scherze macht. Bethenny Frankel (53) ist dieses Fiasko auch schon aufgefallen. Auf Instagram findet sie jetzt tröstende Worte für den Gossip Girl-Star. "Je höher das Podest ist, auf das wir Menschen stellen, desto härter fallen sie. Ich glaube nicht daran, dass wir jemanden canceln sollten. Ich glaube daran, dass wir aus unseren eigenen Schwachpunkten und den Fehlern anderer Menschen lernen sollten", erklärt die TV-Bekanntheit.

Allerdings ist auch Bethenny nicht begeistert davon, dass Blake die Bekanntheit des Streifens dafür nutzt, um Werbung für ihre eigenen Produkte zu machen: "Früher haben Promis nur Geld mit Filmen und Fernsehen verdient. Aber jetzt ist es gang und gäbe, dass man versucht, so viel wie möglich nebenher zu kassieren." Dass die Blondine nun ihre Cocktailmarke und Haarpflegeprodukte anpreist, anstatt über häusliche Gewalt zu sprechen, gefalle der 53-Jährigen gar nicht.

Zuletzt erntete Blake wegen eines Interviews einen Shitstorm. Zu Gast bei "Jake's Takes" wurde die Frau von Ryan Reynolds (47) gefragt, wie Fans, die häusliche Gewalt erlebt haben, am besten mit dem Hollywoodstar über dieses Thema reden könnten. Doch die 36-Jährige schien keine Lust auf derartige Gespräche zu haben und antwortete sarkastisch: "[Sie könnten] mich nach meiner Adresse oder meiner Telefonnummer fragen, oder ich könnte mit ihnen einfach meinen Standort teilen." In den Kommentaren unter dem Interview-Clip auf YouTube zeigten sich die Fans enttäuscht. "Ihre Antwort war so daneben", schrieb ein User.

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel, Realitystar

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im August 2024 in New York City

