Zwei Jahre her: So war Inas Schlaganfall für Coupleontour

Im Juli 2022 änderte sich das Leben für Ina (28) von Coupleontour von heute auf morgen: Im Alter von gerade einmal 26 Jahren erlitt die Influencerin einen Schlaganfall. Inzwischen lebt die Blondine seit zwei Jahren mit diesem schweren Schicksalsschlag. Im "deep und deutlich"-Talk lassen Ina und ihre Frau Vanessa (27) diese schwierige Zeit nun Revue passieren. "Ich hatte Zeichen eines Schlaganfalls gesehen, habe den Notarzt angerufen. Die meinten, es sei wahrscheinlich nur ein Krampfanfall, da man ja noch so jung ist und man deshalb ja keinen Schlaganfall haben kann", erinnert sich Nessi zurück und fügt hinzu: "Wenn deine Frau auf dem Boden liegt, sich nicht bewegen kann und du nicht mehr mit ihr reden kannst, denkst du schon, dass es etwas ist, wo man sich nicht mehr sieht am nächsten Tag."

Zwei Tage nach ihrem Schlaganfall brachte Nessi ihre gemeinsame Tochter Olivia zur Welt. Nach elf Monaten sei Ina dann aus dem Krankenhaus gekommen und musste die Kleine erst einmal richtig kennenlernen. "Das war die Phase, wo wir uns erst mal wiederfinden mussten. Wir hatten auch eine Paartherapie. Auch wenn wir sagen, wir sind stark", erklärt die Brünette. Ina habe in dieser Zeit das Gefühl gehabt, aneinander vorbeizuleben: "Jeder hatte sein Leben. Ich war in diesem 'Gefängnis' und musste meinen eigenen Kampf führen. Und dann war da noch mein Zuhause, was ganz anders war und wo ich eigentlich hingehöre."

Seit acht Jahren gehen Ina und Nessi schon gemeinsam durchs Leben. Seit Ende 2018 sind die beiden unter ihrem Social-Media-Namen Coupleontour bekannt. Auf Instagram verfolgen inzwischen über 2,5 Millionen Fans das Leben des lesbischen Paares [Stand: 26. Juli 2024, 14:23 Uhr]. Tagtäglich versorgen die beiden ihre Follower mit Content rund um Themen wie gleichgeschlechtliche Liebe, Familie und Liebe. Seit Juni 2021 sind die Bloggerinnen miteinander verheiratet.

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour im Juni 2023

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

