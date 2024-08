Fans sind sicher: Molly-Maes Ex Tommy Fury hat Mist gebaut

Die Fans von Tommy Fury und Molly-Mae Hague (25) sind geschockt: Das Reality-TV-Traumpaar hat sich nach fünf Jahren getrennt. Der Brite bekundete vergangenen Monat noch seine Liebe für die Influencerin. Am 25. Juli, zum einjährigen Jubiläum ihrer Verlobung, machte er ihr eine Überraschung. Auf Instagram postete sie ein strahlendes Foto von dem Boxer, der ihr einen riesigen Blumenstrauß überreichte. Nach den plötzlichen Trennungsnews spekulieren Fans nun, ob Tommys romantische Geste im Juli ein letzter verzweifelter Versuch war, die bröckelnde Beziehung zu retten. "Je größer der Strauß, desto größer die Sünde", schreibt jetzt beispielsweise ein Follower unter den Beitrag.

"Ich habe immer Blumen bekommen, wenn mein Ex etwas Schlimmes getan hatte und wusste, dass es bald herauskommen würde", reiht sich ein weiterer ein. Molly-Mae verkündete das Beziehungsende auf Social Media und schrieb: "Nach fünf Jahren hätte ich nie gedacht, dass unsere Geschichte so enden würde. Ich bin extrem traurig, das Ende meiner Beziehung mit Tommy bekanntzugeben. Unsere wunderschöne Tochter wird immer meine Priorität sein." In ihrem Post bat Molly auch um Respekt für ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit. Tommy äußerte sich ebenfalls schnell mit den Worten, dass er "todunglücklich" sei und ebenfalls um Privatsphäre bat.

Das Paar lernte sich in der fünften Staffel von Love Island kennen und wurde schnell zu einem der beliebtesten Paare der Show. Ihre Fans begleiteten sie durch die Jahre und freuten sich auf Updates ihres gemeinsamen Lebens. Molly-Mae und Tommy feierten zahlreiche Meilensteine, darunter die Geburt ihrer Tochter. Die Nachricht über ihre Trennung wirft nun viele Fragen auf: Vor allem, da schon mehrmals Gerüchte aufgekommen waren, dass sie sich trennen könnten.

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Boxer Tommy Fury und Influencerin Molly-Mae Hague

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihrer Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, Tommy hat Mist gebaut? Ja, das sieht ganz danach aus! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de