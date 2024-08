Kein "Are You The One?"-Kuss: Dana will Bachelorette werden

Dana Feist macht sich rar! Die Ex-Partnerin von Luigi Birofio (25) sucht derzeit bei Are You The One – Reality Stars in Love nach ihrem Perfect Match. Dass sie dabei nicht in die Vollen geht, stößt ihren Showkollegen allerdings übel auf. In der achten Folge der Datingshow plaudert die Love Island-Bekanntheit gegenüber Lars Maucher (27) aus, warum sie nicht mit den Männern auf Tuchfühlung geht: "Guck mal, würde ich jetzt wie andere hier mit jedem rumknutschen, denkst du, ich könnte dann irgendwann mal so was wie Die Bachelorette machen?" Auf die Nachfrage, ob das ihr Ziel sei, erklärt die Beauty: "Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen."

Ob Dana sich wirklich deshalb von ihrer keuschen Seite zeigt? Schon mit ihrem verspäteten Einzug sorgte die Ex-Soldatin nämlich für ordentlich Furore. Dass sie ebenfalls Teil der Show sein wird, stieß vor allem Laura Maria Lettgen und Nadja Großmann übel auf. Sie lästerten fies über die TV-Bekanntheit. Schließlich unterstellte Laura ihr sogar, vergeben zu sein: "Ich werde sie erst mal fragen, was sie hier macht, weil sie doch eigentlich mit Wilson ist."

Sowohl Dana als auch Wilson stritten die Vorwürfe allerdings ab. Und auch ihr Ex Gigi meldete sich zu Wort und nahm die Influencerin überraschenderweise in Schutz. Seiner Meinung nach fühlen sich die anderen Frauen in der Villa bloß durch Danas Anwesenheit bedroht. "Ich glaube, die Frauen sind eifersüchtig. Dana ist auch die hübscheste", betonte er und ergänzte: "Nenne mir eine Frau, die geiler aussieht als Dana. Ich kenne keine."

Instagram / lauramarialee Laura Maria Lettgen, Influencerin

Instagram / missfeist Gigi Birofio und Dana Feist, Realitystars

Wie findet ihr es, dass Dana nicht auf Tuchfühlung gehen will, um sich zukünftige Auftritte nicht zu vermasseln? Ich finde das total verständlich! Na ja, ich finde, das verfehlt den Sinn der Show... Ergebnis anzeigen



