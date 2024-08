Gigi Birofio nimmt Ex Dana bei "Are You The One"? in Schutz

Dana Feist hatte bei der aktuellen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love keinen leichten Start. Immer wieder wird sie mit ihrer einstigen Beziehung zu Luigi "Gigi" Birofio (25) konfrontiert. Andere Kandidaten werfen der Oldenburgerin vor, nur durch ihren Ex bekannt zu sein und sich durch ihre Teilnahme lediglich einen größeren Bekanntheitsgrad zu erhoffen. In Calvin Kleinens (32) YouTube-Video, in welchem er auf die neuen Folgen der Show reagiert, schaltet er Gigi dazu, um ihn nach seiner Meinung zu dem Hate gegen Dana zu fragen. "Ich glaube, die Frauen sind eifersüchtig. Dana ist auch die Hübscheste", stellt Gigi klar und ergänzt: "Nenne mir eine Frau, die geiler aussieht als Dana. Ich kenne keine."

Zumindest die männlichen Kandidaten scheinen die Meinung von Danas Verflossenem nachvollziehen zu können. Neben Lukas Baltruschat (30) und Tim Kühnel zeigten auch Lars Maucher (27) und Ozan Gencel Interesse an der brünetten Schönheit. Letztere wollen allerdings hauptsächlich dem Gerücht auf den Grund gehen, dass Dana außerhalb der Show bereits in einer Beziehung ist. "Wenn sie hier drin rumknutscht und richtig dirty ist, kuschelt und so, dann wissen wir, dass alles nur dummes Gelaber ist. Das macht kein Typ mit", offenbarte Lars seine Taktik gegenüber Ozan.

Danas Fans können die vielen Lästereien jedenfalls nicht nachvollziehen. Auf Instagram stellen sich viele Are You The One?-Zuschauer auf die Seite der einstigen Love Island-Teilnehmerin. "Wenigstens sieht Dana im TV und auf Instagram gleich aus, das kann man von Laura nicht behaupten. Ich glaube, das frustriert sie auch ein wenig", heißt es in einem Kommentar. Ein weiterer User schreibt: "Ich fand es lustig, wie die Mädels meinten, sie kann nichts außer über Gigi reden. Dabei haben alle anderen nur über Gigi geredet und Dana nicht."

Anzeige Anzeige

RTL Teilnehmer von "Are You The One? Reality Stars in Love" 2024

Anzeige Anzeige

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Dana Feist

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Gigi seine Ex-Freundin Dana in Schutz nimmt? Ich finde das sehr bemerkenswert von ihm. Na ja, ich weiß nicht, wie ernst er das meint. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de