Kylie Jenner ist "unglaublich glücklich" mit ihrem Timothée

Kylie Jenner (27) genießt die Beziehung mit Timothée Chalamet (28) total! Seit vergangenem Jahr geht die Reality-TV-Bekanntheit mit dem Schauspieler durchs Leben – und mit ihm fühlt sie sich offenbar so wohl wie noch nie. "Sie ist unglaublich glücklich mit ihm. Sie war noch nie zuvor so verliebt", verriet ein Insider gegenüber People. Auch ihre Familie sei hin und weg von dem Wonka-Darsteller: "Er ist so diskret und hält ihr immer den Rücken frei. Er ist ein echter Gentleman und alles, was Kylie verdient." Bei ihrem 27. Geburtstag, den die Zweifach-Mama auf den Bahamas feierte, war ihr Liebster auch mit von der Partie. Wegen ihrer vollen Terminkalender sehen sie sich nicht allzu oft, weshalb sie es sehr genoss, dass er dabei war: "Es war eine schöne Auszeit für sie."

Die Geburtstagsfeierlichkeiten erstreckten sich über mehrere Tage und Kylie gewährte auch ihren Fans einen Einblick auf Instagram. Auf einem Bild ist ein dekorierter Esstisch auf einem Boot zu sehen, auf dem ihr Name mit Luftballons geschrieben stand. In einem anderen Foto spielte sie zusammen mit ihrer besten Freundin Anastasia Karanikolaou (27) Poker, während sie Rotwein tranken. Auch ihre Familie ließ es sich nicht nehmen, die Beauty mit liebevollen Geburtstagsnachrichten in den sozialen Medien zu überhäufen. Ihre Schwester Kendall Jenner (28) scherzte beispielsweise in einer Story: "Rate mal, wer jetzt im Grunde 30 ist?", während Kourtney Kardashian (45) sie "meine kleine Gans" nannte.

Kylie und Timothée haben ihre Beziehung größtenteils unter dem Radar gehalten, abgesehen von einigen öffentlichen Auftritten wie bei den U.S. Open und den Golden Globes 2024, wo sie während einer Werbepause einen süßen Kuss teilten. Ein weiterer Insider berichtete gegenüber People, dass Kylie ihr Glück kaum verbergen könne, wenn sie über Timothée spricht: "Sie hat ein riesiges Lächeln im Gesicht." Trotz ihrer vollen Terminkalender finden die beiden Stars immer Zeit füreinander, besonders an den Wochenenden. "Er arbeitet in New York, sie hat ihn dort besucht, und er war auch ein paar Mal zurück in Los Angeles. Sie schaffen es, dass es funktioniert", erklärte die Quelle.

Instagram / staskaranikolaou Kylie Jenner und Anastasia Karanikolaou im August 2024

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

