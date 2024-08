Neue Karriere? Kim Kardashian wird Produzentin für TV-Sender

Im vergangenen Jahr fasste Kim Kardashian (43) als Schauspielerin Fuß: In der neuen Staffel von der TV-Show American Horror Story konnte die Reality-Bekanntheit ihre erste große Rolle ergattern. An der Film- und Fernsehwelt auch außerhalb des Reality-TVs scheint Kim großen Gefallen gefunden zu haben. Denn wie Deadline nun berichtet, hat die Skims-Gründerin einen Vertrag mit dem US-amerikanischen Sender 20th Television unterschrieben. Für diesen wird Kim zukünftig als Produzentin arbeiten. Auch ihr erstes bevorstehendes Projekt wurde bereits bekannt gegeben. Zusammen mit der Autorin La La Anthony wird sie den Bestseller "The Love Playbook: Rules for Love, Sex, and Happiness" verfilmen.

Über die Chance, als Produzentin zu arbeiten, ist Kim überglücklich. Das macht die The Kardashians-Bekanntheit jetzt im Interview mit dem US-amerikanischen Magazin deutlich. "Ich bin unglaublich daran interessiert, Geschichten zu erzählen, die persönlich, kompliziert und relevant sind", schwärmt die 43-Jährige. Auch über ihre neuen Kollegen freut sich die vierfache Mutter. Denn ihr zukünftiges Team kennt Kim bereits: "Ich hatte einen Platz in der ersten Reihe und konnte während 'American Horror Story' mit dem außergewöhnlichen Team zusammenarbeiten. Ich freue mich auf unsere neuen Projekte!"

Wer trotz Kims zahlreicher neuer Vorhaben immer noch nicht genug von der Reality-Bekanntheit bekommt, darf sich freuen. Denn schon bald ist Kim als Hauptdarstellerin in einer ganz neuen Serie zu sehen. In der neuen Hulu-Show "All's Fair" schlüpft die Influencerin in die Rolle einer Scheidungsanwältin in einer ausschließlich von Frauen geführten Anwaltskanzlei in L.A. Unterstützt wird die Influencerin dabei von den Hollywood-Stars Glenn Close (77) und Halle Berry (58). Ein genauer Starttermin ist bisher noch nicht bekannt.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian am Set von "American Horror Story"

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

