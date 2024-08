Süßer Moment: Kelly Osbournes Sohn ist ein kleiner Rockstar

Kelly Osbourne (39) teilte einen herzergreifenden Moment mit ihren Fans, als ihr Sohn Sidney seinem Vater Sid Wilson (47) beim Auftritt im Madison Square Garden zusah und mitrockte. Die 39-Jährige postete ein Instagram-Video, das zeigt, wie sie den kleinen Mann auf die Bühne zu seinem Vater, dem Slipknot-Musiker, hochhält. Sid stieg kurz darauf von der Bühne herunter und die kleine Familie tanzte gemeinsam zu den harten Klängen der Band. Voller Stolz kommentierte Kelly: "Baby Sidney schaut seinem Papa zu. Mein Herz explodiert fast."

Die Fans sind bei dieser Aufnahme total aus dem Häuschen. Vor allem Sidney wird für seine süße Art und die coole Outfit-Wahl gefeiert. "Können wir über den Mini-Overall von Baby Sid sprechen – wie der Papa!", "Der süße kleine Jumpsuit" oder "Die neue Generation! Baby Sidney sieht bezaubernd in seinem Overall aus", kommentierten unter anderem drei begeisterte User den Beitrag. Viele Follower feiern das Paar auch für seine Lockerheit: "Das ist so cool, dass Baby Sidney auf einem Konzert ist!"

Doch so unbeschwert und locker sich die drei in dem Clip zeigen, war es nicht immer. Im Mai sprach die Tochter von Ozzy Osbourne (75) offen über die dramatische Geburt ihres Sohnes. "Ich bin eine solche Memme, ich kann keinen Schmerz ertragen", erzählte sie gegenüber People. Aber während der Geburt sei etwas "Übernatürliches" passiert, das sie in eine andere Person verwandelte. "Ich habe ihn mit vier Wehen herausgeholt", erinnerte sich die TV-Persönlichkeit. Grund für die Blitzgeburt: Die Nabelschnur hatte sich um Sidneys Hals gewickelt, bevor die Wehen einsetzten. Der Arzt machte ihr deshalb deutlich, dass Eile geboten war.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und Sid Wilson

Getty Images Kelly Osbourne, Tochter von Ozzy Osbourne

