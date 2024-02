"Sinn im Leben": Kelly Osbourne liebt alles am Mamasein!

Sie ist überglücklich. Kelly Osbourne (39) konnte sich im November 2022 erstmals über Nachwuchs freuen. Mit Slipknot-DJ Sid Wilson (47) begrüßte sie den kleinen Sidney auf der Welt. Die Tochter der Rocklegende Ozzy Osbourne (75) und seiner Frau Sharon (71) gibt häufig süße Einblicke in den Alltag mit ihrem Sohn, wie zum Beispiel den Besuch beim Osterhasen. Nun erzählt Kelly, dass das Mamasein ihrem Leben einen Sinn gegeben hat.

Gegenüber ET schwärmt Kelly: "Das Leben als Mutter ist das Allerbeste." Sie habe sich direkt wohl in der Rolle als Sidneys Mama gefühlt und alles daran toll gefunden. "Es hat mir einen Sinn im Leben gegeben, wie nichts anderes. Zu sehen, [...] wie er zu einem kleinen Menschen wird, bringt mich zum Weinen, wenn ich nur darüber rede", erklärt die Sängerin emotional.

Die Zeit rast für Kelly und ihren kleinen Wonneproppen. Schon im November hat Sidney seinen ersten Zahn bekommen. Inzwischen sei der kleine Mann so ein Feinschmecker geworden, dass die ehemalige Dancing with the Stars-Teilnehmerin die Aufgabe des Fütterns abgegeben hat. "Ich überlasse das Kochen seinem Papa. Er ist ein viel besserer Koch als ich", erzählt sie im Interview.

APEX / MEGA TheMegaAgency.com +1 888 505 6342 Kelly Osbourne bei ihrer Geburtstagsparty im Oktober 2023

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und ihr Sohn Sidney an seinem ersten Geburtstag 2023

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Sängerin

