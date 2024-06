Auf Ibiza: Kuschelt Stefanie Giesinger hier mit ihrem Neuen?

Schon in den vergangenen Tagen vermuteten die Fans, dass Stefanie Giesinger (27) wieder in festen Händen ist. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin wurde nämlich in vertrauter Zweisamkeit mit einem bisher unbekannten Mann gesichtet. Nun befeuert Stefanie selbst die Liebesgerüchte, indem sie verdächtige Aufnahmen in ihrer Instagram-Story veröffentlicht. Auf einem Spiegel-Selfie ist sie gemeinsam mit einem Mann zu sehen. Während Stefanie glücklich lächelt, ist das Gesicht ihrer Begleitung nicht zu erkennen. Es wirkt aber so, als gebe er ihr einen Kuss auf die Haare.

Eine Videoaufnahme zeigt die beiden dann beim entspannten Spaziergang durch Ibiza. Während das Gesicht des Unbekannten wieder nicht zu erkennen ist, ist jedoch zu sehen, wie er zärtlich den Arm um Stefanie legt. Das Model strahlt auf dem Clip über beide Ohren. Fans vermuten, dass es sich – wie bei den zuvor aufgetauchten Aufnahmen – um Armando Mayr handelt. Dieser ist ein erfolgreiches Männermodel.

Seit Oktober 2022 geht Stefanie offiziell als Single durchs Leben. Zuvor war sie sechs Jahre lang mit dem YouTuber Marcus Butler (32) liiert. Trotz der Trennung verstehen sich die beiden aber weiterhin gut und sind miteinander befreundet. Dennoch ging Stefanie das Liebes-Aus sehr nahe, wie sie erst kürzlich im Podcast "G Spot" verriet: "Ich konnte keine Sekunde alleine sein. Die Stille war zu laut und zu schmerzhaft."

Anzeige Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Marcus Butler und Stefanie Giesinger im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Stefanie ist wieder vergeben? Ja, das sieht ganz so aus! Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de