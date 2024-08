Wünscht sich Zoë Kravitz bald Nachwuchs mit Channing Tatum?

Zoë Kravitz (35) und Channing Tatum (44) sind schon seit ein paar Jahren ein Paar – und seit Oktober vergangenen Jahres sogar verlobt! Aber wie sieht es bei den Hollywoodstars in puncto Familienplanung aus? Zoë scheint sich da noch unsicher zu sein. "Lange Zeit hatte ich das Gefühl, dass mit mir etwas nicht stimmt. Ich habe darauf gewartet, dass mir ein Licht aufgeht, aber das tat es nie", erklärt die Tochter von Lenny Kravitz (60) im Gespräch mit Esquire. Sie habe sich noch zu jung gefühlt, um ernsthaft über das Thema Nachwuchs nachzudenken. Auch heute scheint sie keine feste Antwort zu haben: Aktuell empfinde Zoë ihre Arbeit als Filmemacherin als ihr Baby.

"Auf Frauen wird viel Druck ausgeübt, Kinder zu bekommen, und man hat das Gefühl, dass man keinen Sinn hat, wenn man keine hat", beklagt sie. Diesem Druck will sie sich scheinbar nicht beugen. Und auch was ihre anstehende Hochzeit angeht, bleibt Zoë locker. Papa Lenny plauderte im Mai bereits aus, dass die große Hochzeit für nächstes Jahr geplant sei. Doch da scheint der Rockstar etwas übereifrig gewesen zu sein – feste Pläne gibt es laut der Braut in spe nicht. Sie lacht: "Es ist wirklich etwas, das wir nur so daher gesagt haben. Wahrscheinlich habe ich gesagt: 'Nächstes Jahr wäre cool.'"

Vor knapp drei Monaten wurde Lenny im Gespräch mit Radio 2 nach seiner Tochter und ihrem Verlobten gefragt. Prompt schwärmte er von Channing: "Er ist ein wirklich toller Kerl, er wurde gut erzogen, er hat Manieren, er ist charmant, er ist ein gefühlvoller Mensch, und so ist er ziemlich schnell Teil der Familie geworden." Zoë und der Magic Mike-Star seien sehr verliebt. Dann beteuerte er: "Nächstes Jahr wird es eine Hochzeit geben!"

Getty Images Zoë Kravitz, Schauspielerin

Getty Images Zoë und Lenny Kravitz

