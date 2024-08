60 Jahre: Natascha Ochsenknecht feiert runden Geburtstag

Natascha Ochsenknecht feiert heute einen runden Geburtstag: Die Schauspielerin wird 60! Promiflash blickt auf ihre Karriere zurück. Am 17. August wurde Natascha Wierichs, wie sie mit Mädchennamen heißt, in Düsseldorf geboren. Schon früh begann sie mit dem Modeln und versuchte es auch mit der Schauspielerei. Berühmtheit erlangte sie nicht zuletzt durch ihre Ehe mit dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht (68), mit dem sie drei Kinder hat: Wilson Gonzalez (34), Jimi Blue (32) und Cheyenne Savannah (24).

Beruflich schaffte sie ihren Durchbruch mit Rollen in "Mein Mann, mein Leben und Du" und "Die wilden Kerle – Alles ist gut, solange du wild bist!" In Letzterem spielte sie an der Seite ihrer Söhne und ihres damaligen Mannes. Ebenso bekannt wurde sie durch ihre Auftritte in Reality-TV-Shows wie Promi Big Brother und dem Dschungelcamp. Die selbstbewusste Powerfrau veröffentlichte 2012 sogar eine Autobiografie "Augen zu und durch", die es auf die Spiegel-Bestsellerliste schaffte.

Doch nicht nur beruflich, sondern auch optisch legte Natascha mit den Jahren eine echte Verwandlung hin. Die ist auf ihrem Instagram-Profil dokumentiert. Während sie heute für ihr blondes Haar und den pinken Lippenstift bekannt ist, überrascht Natascha (60) ihre Fans regelmäßig mit alten Bildern, auf denen sie auch mal brünett oder rothaarig zu sehen ist. Unter ihren Fotos kann sich Natascha über viel Zuspruch freuen. Einen aktuellen Geburtstags-Post kommentiert unter anderem Frauke Ludowig (60) mit den Worten: "Auch hier noch mal Happy Birthday, du coole Frau."

Instagram / nataschaochsenknecht Jimi Blue, Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht 2020

Getty Images Natascha Ochsenknecht im Juni 2024

