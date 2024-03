Viele Projekte: Wie schafft Natascha Ochsenknecht das alles?

Natascha Ochsenknecht (59) hat beruflich alle Hände voll zu tun. Für ihre verschiedenen Projekte ist die TV-Persönlichkeit ständig unterwegs. Jüngst brachte sie sogar eine eigene Körperpflegelinie raus – doch wie schafft sie auch das noch in ihrem Alltag unterzubringen? Im Interview mit Promiflash plauderte die dreifache Mutter aus, dass sie nicht viel über ihre Work-Life-Balance nachdenke. "Alles, was ich mache, macht mir Spaß, ist natürlich sehr, sehr anstrengend", erzählte sie auf dem Launch-Event von Stay Pink – Be Different in Zusammenarbeit mit Bettina Barty.

Natascha vermutete, dass viele Leute gar nicht wissen, was sie alles mache. "Aber ich bin ja eigentlich fast zu 90 Prozent im Monat unterwegs und ich finde es ganz toll, dass ich diese Chance noch habe, weil ich ja dieses Jahr 60 werde, so viele Sachen zu starten und auszuprobieren", betonte die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin. Im Gegensatz zu manch anderen in dem Alter habe sie nicht das Gefühl, dass ihr Leben gelaufen sei, sondern gerade erst losgehe.

Nach einem stressigen Tag gönnt sich das frühere Model gern ein bisschen Ruhe. Entspannen kann sie sich am besten bei einem Kaffee, beim Fernsehen auf der Couch oder beim Kochen. "Vielleicht auch mal in die Badewanne, sich schön eincremen, sich dick einpacken. Das finde ich immer sehr schön", erklärte die Botschafterin der Kinderschlaganfall-Hilfe.

Doch auch privat ist bei Natascha einiges los. Um ihre Tochter Cheyenne (23) und deren Mann Nino zu besuchen, muss sie ebenfalls einen weiten Weg auf sich nehmen. Die Auszubildende zur Landwirtin und ihr Mann Nino leben mit ihren zwei gemeinsamen Kindern, Töchterchen Mavie Handio (2) und Sohnemann Matteo Nael, in Österreich. Nataschas Sohn Jimi Blue (32) wohnt wiederum in München, doch das Verhältnis zu ihm ist aktuell ziemlich angespannt. Die 59-Jährige habe das Gefühl, dass sich der Schauspieler von seiner Verlobten Laura Marie Geissler (25) negativ beeinflussen lasse. Sie erkenne ihn kaum wieder und deutete an, von ihm sogar beleidigt worden zu sein. "Der Junge ist komplett fremdgesteuert", urteilte die Ex-Promi Big Brother-Teilnehmerin in einer Folge Diese Ochsenknechts. Es wirke auf sie so, als lasse er sich seine Nachrichten von jemandem diktieren. Dennoch machte sie klar: "Natürlich ist er mein Sohn und ich stehe hinter ihm. Ich stehe aber nicht hinter seinem Verhalten." Der "Die Wilden Kerle"-Darsteller ist in den aktuellen Folgen der Familiendoku nicht mehr dabei – er sehe sich selbst einfach nicht in einem Reality-Format. Dafür wurde seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (30), mit der er eine Tochter hat, gezeigt.

Anzeige

Getty Images Natascha Ochsenknecht im Februar 2023

Anzeige

Sky Deutschland / Stefanie Schumacher. "Diese Ochsenknechts" Staffel drei

Anzeige

AEDT Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker, mit seiner Partnerin Laura Marie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de