Allstars-Dschungelcamper David Ortega wieder in Streitlaune

Der zweite Tag im Allstars-Dschungelcamp bricht an – und der verspricht erneut Entertainment pur! David Ortega (38) spricht direkt zu Beginn ein Machtwort: Das einstige Model verdonnert seine Mitcamperin Kader Loth (51) zum Aufräumen. "Guck mal, was ist mit der Karte passiert? [...] Kannst du sie nicht falten und dazwischen legen?", weist er sie zurecht. Die einstige Big Brother-Kandidatin lässt sich davon erst einmal nicht aus der Ruhe bringen. Dennoch scheint ihr Davids Verhalten gewaltig gegen den Strich zu gehen: "Er hat mit jedem einzelnen Menschen hier drinnen ein Problem. [...] Bei ihm ist das so, als ob man auf eine Mine drauftritt, er explodiert. Das ist ja alles nicht mehr normal."

Thorsten muss ebenfalls dran glauben, ihn knüpft sich David als Nächstes vor: "Thorsten, für das Gruppengefühl möchte ich dich bitten, ein Privatgespräch mit mir zu führen." Dem Vater von Nico Legat (26) platzt daraufhin der Kragen, er will nicht mit ihm reden. "Hör auf, den dicken Macker zu machen, da bist du bei mir an der falschen Adresse. [...] Lass mich in Ruhe. Leck mich…", gibt er dem 38-Jährigen zu verstehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass David im Urwald Südafrikas aneckt. Der Realitystar weigerte sich, an der allerersten Essensprüfung teilzunehmen, da sie tierische Produkte beinhaltete. Von den anderen Kandidaten fühlte er sich in seinem Veganismus daher nicht ernst genommen – er wurde das Gefühl nicht los, dass die anderen hinter seinem Rücken über ihn reden. "Es geht hier um Frieden und ihr mobbt mich die ganze Zeit. [...] Ihr seid so eine Schande", wetterte er wutentbrannt gegen seine Mitstreiter.

RTL David Ortega und Kader Loth, Allstars-Dschungelcamper 2024

RTL Mola Adebisi, David Ortega und Thorsten Legat, Allstars-Dschungelcamper 2024

