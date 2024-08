Flammt Affäre wieder auf? Kim Virginia mag Twenty4tim noch

Kim Virginia Hartung (29) und Twenty4tim (23) lernten sich Anfang des Jahres im Dschungelcamp kennen und arbeiteten im Anschluss auf eine Beziehung hin. Geklappt hat es nicht – unter anderem auch, weil die Reality-TV-Bekanntheit nach Dubai ausgewandert ist. Im RTL-Interview am Rande der "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach" treffen die beiden erstmals wieder aufeinander. Wird ihre Liebelei dadurch wieder neu entfacht? "Man weiß ja, ich mag Tim immer noch. Ich habe ihn lieb – abgöttisch", verrät Kim.

Tim nimmt Kims Schwärmerei aber ein bisschen den Wind aus den Segeln: "Sie war eigentlich mehr ready für alles und ich war eher ein bisschen langsamer Modus." Die zwischenzeitlichen Streitereien hätten beide aus der Welt geschafft: "Wir sind wirklich komplett im Reinen. Wir verstehen uns ultragut." Ein Liebes-Comeback werde es laut Tim aber nicht geben. "Vielleicht noch mal was anderes", deutet der 23-Jährige vielsagend an. Auf sexueller Ebene könnten sich die beiden Netzbekanntheiten wohl durchaus noch etwas vorstellen.

Dass das Ganze "irgendwann eher einseitig" gewesen ist, glaubt auch Leon Shankara, Kims ehemaliger bester Freund, der sie auch ins Dschungelcamp begleitete. "Ich weiß ja, was sie vorher über Tim auch gesagt hat und das unterscheidet sich so ein bisschen von dem, was danach passiert ist", plauderte der Schamane in einem TikTok-Livestream aus. Verraten, wer von den beiden letztendlich ernste Absichten hatte, wollte er allerdings nicht. Fakt ist aber, Kim und Leon sind mittlerweile nicht mehr befreundet.

Instagram / twenty4tim Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Kim Virginia Hartung und Twenty4tim im März 2024

