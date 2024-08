George Clooney sorgt sich um die Sicherheit seiner Kinder

George Clooney (63) und seine Frau Amal (46) sind stolze Eltern ihrer Zwillinge Ella (7) und Alexander (7). Im Interview mit GQ gesteht der "Up in the Air"-Darsteller, dass er und Amal, die als Menschenrechtsanwältin tätig ist, sich ständig den Kopf über die Sicherheit ihrer Kinder zerbrechen. "Wir haben es mit sehr ernsten Themen und ausgesprochen bösen Menschen zu tun und wir wollen nicht, dass Fotos von unseren Kindern in der Öffentlichkeit gezeigt werden", erklärt George und fügt hinzu: "Wir müssen also hart daran arbeiten, privat zu bleiben, und das ist schwierig, wie du dir vorstellen kannst."

Vor allem als Person des öffentlichen Lebens sei es laut George schwer, die Aufmerksamkeit nicht auf sich und seine Familie zu lenken. "Viele Leute – selbst die, die einen ziemlich hohen Grad an Berühmtheit erreicht haben – finden einen Weg, ein normales Leben zu führen, durch die Straßen von New York zu gehen, ohne verfolgt zu werden", betont der 63-Jährige weiter. Sich selbst zähle er jedoch nicht zu diesem Personenkreis. So ganz hat er die Hoffnung auf ein ruhigeres Leben für sich und seine Familie allerdings noch nicht aufgegeben: "Es ist einfach noch nicht passiert. Es wird passieren, offensichtlich. Aber es ist noch nicht passiert."

Bis dahin halten George und Amal ihr Familienleben wohl weiterhin aus der Öffentlichkeit raus. Abgesehen von seinem Dasein als einer der größten Hollywoodstars scheint der "Wolfs"-Darsteller – so gut es geht – ein ganz normaler Papa zu sein. Einige Schnappschüsse, die Bild vorliegen, zeigen das Ehepaar dabei, wie es seine Kinder zur Schule begleitet. Der Schauspieler trägt Alexander und Ellas Schultaschen und umarmt die beiden liebevoll zur Verabschiedung. Laut dem Magazin sollen George und Amal ihren Nachwuchs sogar täglich selbst zur Schule fahren und auch wieder abholen.

Getty Images Amal und George Clooney im März 2019 im Buckingham Palace

Pixmedia/ MEGA George und Amal Clooney spazieren

