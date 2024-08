Halle Berry kämpft um alleiniges Sorgerecht für Sohn Maceo

Halle Berry (58) ist nach einem nicht enden wollenden Streit um das Sorgerecht für ihren Sohn Maceo (10) mit ihrem Ex-Mann Olivier Martinez (58) an einem Punkt angelangt, an dem sie nicht mehr weiter weiß. Die Schauspielerin hat nun das alleinige Sorgerecht für den Zehnjährigen beantragt, da dieser laut ihrer Aussage stark unter den andauernden Konflikten seiner Eltern leidet. In Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, beschreibt die Schauspielerin Oliviers "turbulentes und schädliches Verhalten" und erklärt, dass ihr Sohn dadurch erhebliche Verhaltens- und Lernprobleme entwickelt habe.

In den Dokumenten führt Halle weiter aus, wie Olivier das Wohl ihres Sohnes gefährdet, indem er beispielsweise dem Fußballtraining mehr Bedeutung beimisst als der Schule. Dies habe dazu geführt, dass Maceo in seinem Lernfortschritt weit zurückgefallen sei. Ein weiterer Streitpunkt ist, dass sich der 58-Jährige weigerte, seinem Sohn einen Nachhilfelehrer zu besorgen, da dies mit dem Fußballtraining kollidieren würde. Halle gibt zudem an, dass Maceo nach längeren Aufenthalten bei seinem Vater aggressiv und streitlustig zu ihr zurückkehrt, was sie auf Oliviers negativen Einfluss zurückführt.

Die Beziehung zwischen Halle und Olivier hat seit ihrer Trennung immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Das Paar, das 2013 geheiratet und sich nach zwei Jahren Ehe getrennt hatte, kämpfte bis vergangenen August um die endgültige Scheidung. Der Hollywoodstar gab an, bereits Hunderttausende von Dollar für die Scheidung ausgegeben zu haben, um die Streitigkeiten privat zu lösen. Nun sieht Halle jedoch keinen anderen Ausweg mehr, als den Konflikt um ihren Sohn öffentlich vor Gericht auszutragen. Mit ihrem Antrag auf das alleinige Sorgerecht möchte sie sicherstellen, dass Maceo die notwendige Hilfe in Bereichen wie Bildung und Therapie erhält.

Getty Images Olivier Martinez und Halle Berry im Juni 2014

MEGA Maceo Robert Martinez und seine Mutter Halle Berry

