Lady Gaga und Bruno Mars veröffentlichen gemeinsames Duett

Erst kürzlich wurde spekuliert, ob Lady Gaga (38) und Bruno Mars (38) möglicherweise gemeinsame Musik veröffentlichen – und das hat sich nun bewahrheitet! Der Song der beiden heißt "Die With A Smile" und die "Pokerface"-Interpretin kündigte ihn wenige Stunden vor Release auf X an. "Während ihr auf LG7 wartet... 'Die With A Smile', ein Duett mit [Bruno Mars]", schreibt sie und verrät damit wohl gleichzeitig, dass sie an ihrem siebten Studioalbum arbeitet. Dazu teilt sie das Cover der Single, auf dem sie und Bruno in aufeinander abgestimmten blau-roten und vom Western inspirierten Looks posieren.

Die "A Star Is Born"-Darstellerin und der "Just The Way You Are"-Sänger veröffentlichen zudem ein Statement im The Hollywood Reporter, in dem sie von ihrer Zusammenarbeit schwärmen. Lady Gaga erklärt, sie sei gerade mit ihrem eigenen Album beschäftigt gewesen, als sie einen Anruf von Bruno bekam – er bat sie darum, sich etwas anzuhören, an dem er gerade arbeitete. "Ich war überwältigt, als ich hörte, was er da angefangen hatte. Wir sind die ganze Nacht aufgeblieben und haben den Song fertiggeschrieben und aufgenommen", erzählt die 38-Jährige und fügt hinzu: "Brunos Talent ist unfassbar. Sein musikalisches Können und seine Visionen sind von höchster Qualität. Es gibt niemanden wie ihn."

Das kann der Grammy-Gewinner scheinbar nur zurückgeben, denn auch er zeigt sich ganz begeistert von seiner Duettpartnerin. "Es war eine Ehre, mit Gaga zu arbeiten. Sie ist eine Ikone und sie macht diesen Song magisch", betont Bruno. Dass er ein Fan der American Horror Story-Schauspielerin ist, zeigte er aber bereits, als die zwei ihr musikalisches Projekt anteaserten: Auf einem Schnappschuss auf Instagram präsentierte er stolz ein T-Shirt mit Lady-Gaga-Logo. Gleichzeitig veröffentlichte die "Bad Romance"-Sängerin ein Video, in dem sie ein Oberteil trug, auf dem sich das Gesicht von Bruno befindet.

