Möchte Laura Maria Rypa ihre Kids irgendwann im Netz zeigen?

Laura Maria Rypa (28) und ihr Partner Pietro Lombardi (32) sind aktuell in freudiger Erwartung auf ihr zweites gemeinsames Kind. Sohnemann Leano (1) wird aktuell nicht mit seinem Gesicht in den sozialen Medien gezeigt. Möchte Laura das irgendwann ändern? Diese Frage beantwortet die Influencerin nun in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story: "Ist erst mal nicht geplant." Gänzlich schließt Laura es aber nicht aus, dass sie ihre Kids irgendwann doch zeigt. "Vielleicht zeige ich die Kinder, wenn sie zum Beispiel 16 sind, aber vielleicht auch nie. Ich habe zurzeit keine genaue Antwort darauf", gibt die werdende Zweifachmama zu.

Laura war in den vergangenen Wochen einigen gesundheitlichen Herausforderungen begegnet, die sie immer wieder ins Krankenhaus gebracht hatten und eine Frühgeburt befürchten ließen. Die Familienmama findet es schwer zu sagen, wann sich ihr Nachwuchs auf den Weg machen wird. "Um ehrlich zu sein, aktuell kann ich es überhaupt nicht einschätzen. An manchen Tagen denke ich, er kommt in den nächsten Tagen, aber dann gibt es wieder Tage, wo ich das Gefühl habe, dass er sogar erst nach der 40. Schwangerschaftswoche kommt", erklärte sie auf die Frage eines Followers hin in ihrer Instagram-Story.

Der Name des Babys soll bereits feststehen. Dennoch wollen Laura und Pietro ihn nicht im Vorhinein verraten. "Wer weiß, ob es sich nicht noch im Kreißsaal ändern wird. Deshalb behalten wir den Namen erst mal für uns", erklärte die 28-Jährige ebenfalls auf Instagram. Das Geschlecht ist allerdings bereits bekannt: Die beiden werden erneut Eltern eines Sohnes.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio und Leano

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Mai 2024

