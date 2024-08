Nach Skandal: Justin Timberlake und Jessica machen Sport

Justin Timberlake (43) zeigt sich unbeeindruckt. Während sich die Schlagzeilen über den "Cry Me A River"-Interpreten überschlagen, teilt er einen Einblick in sein Trainingsprogramm auf Instagram. Darin zieht sich der Sänger an zwei Ringen hoch, während er auf seinen Beinen einen Medizinball balanciert. Auch seine Frau Jessica Biel (42) beweist ihre Fitness und führt die gleiche Übung aus, allerdings verzichtet sie auf das zusätzliche Gewicht. Ihr scheint das Work-out etwas schwerer zu fallen. Nach vier Wiederholungen lässt sie die Ringe los und gibt ihrem Personal Trainer zu verstehen, dass sie ihr Limit erreicht hat.

Die meisten Fans sind von der Sportlichkeit des Traumpaares begeistert. "Wow! Mir wären die Arme abgefallen!", kommentiert ein Bewunderer. Doch ein User kann sich einen kleinen Seitenhieb auf den Sänger nicht verkneifen: "Arbeitest du den Alkohol ab, Justin?" Erst vor zwei Wochen musste der Musiker virtuell vor Gericht erscheinen und verlor prompt seine Fahrberechtigung für den Staat New York. Wie Deadline berichtete, hatte sein Anwalt schon damit gerechnet, da dies bei "jeder Trunkenheitsfahrt Standard ist".

Das Fitnessvideo von Justin und Jessica scheint zu zeigen, dass der Skandal um die Verhaftung des 43-Jährigen keinen Einfluss auf ihre Beziehung hatte. Noch vor wenigen Wochen soll die Stimmung bei den Hollywoodstars allerdings anders gewesen sein. Ein Insider behauptete gegenüber OK!, dass die Schauspielerin die Festnahme ihres Mannes "peinlich" gefunden habe. "Sie hat ihm so lange die Treue gehalten. Es ist eine Sache, mit Freunden ein Glas zu trinken. Eine andere, so viel Alkohol zu konsumieren, dass man fahruntüchtig wird", führte die Quelle aus.

