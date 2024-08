Justin Timberlake verliert im Prozess die Fahrerlaubnis

Justin Timberlake (43) wurde vor wenigen Wochen wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Jetzt äußert sich der "Cry Me A River"-Sänger zum ersten Mal im Gericht – und das Ganze virtuell. Dabei plädiert er weiterhin auf nicht schuldig, wie unter anderem Deadline berichtet. Doch für Justin gibt es jetzt schon eine Strafe: Der Richter hat ihm offiziell seine Fahrberechtigung für New York entzogen. Sein Anwalt Edward Burke erklärt nach dem Termin, dass der Entzug der Fahrerlaubnis bei "jeder Trunkenheitsfahrt Standard ist". Der nächste Termin ist in einer Woche angesetzt. Ob Justin wieder virtuell an der Verhandlung teilnehmen kann, ist unklar.

Schon in den vergangenen Tagen kamen immer mehr Verteidigungspunkte des Anwalts an die Öffentlichkeit. Unter anderem soll eine Freundin von Justin direkt nach der Verhaftung sein Auto nach Hause gefahren haben. Allerdings war diese wohl offensichtlich angetrunken – die Polizisten haben nichts gesagt, wie TMZ berichtete. Auch die Anklage lief wohl verfahrenstechnisch nicht ganz sauber ab: Der Anwalt kritisiert, dass der Vorgesetzte des festnehmenden Beamten die Strafanzeige nicht unterschrieben haben soll. Dieser Fehler soll anscheinend überarbeitet worden sein – der "SexyBack"-Sänger wird jetzt auf Grundlage der überarbeiteten Klage angeklagt. "Wir sind bereit, die zugrunde liegenden Fakten dieses Falles vor Gericht und nicht in der Presse zu verhandeln", sagt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber Deadline.

Justin hatte Glück, dass er den Gerichtstermin virtuell wahrnehmen durfte, denn aktuell befindet sich der Ehemann von Jessica Biel (42) auf großer Welttournee. Mit seiner "The Forget Tomorrow"-Show war er vor wenigen Tagen erst in Berlin und begeisterte die deutschen Fans mit zwei Shows. Wie eine Konzertbesucherin gegenüber Promiflash verriet, performte er zwei Stunden lang seine größten Hits der vergangenen Jahre und machte den deutschen Zuschauern sogar ein kleines Kompliment. "Hier in Deutschland hat meine Karriere erst richtig angefangen", soll der "Mirrors"-Interpret geschwärmt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr, dass Justin seine Fahrerlaubnis verloren hat? Vernünftig, er sollte auch kein Auto mehr fahren dürfen! Verstehe ich nicht, er wurde ja noch nicht verurteilt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de