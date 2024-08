Nach Trennung: Tommy Fury erstmals zu Besuch bei Molly-Mae

Mitte der Woche haben Tommy Fury und Molly-Mae Hague (25) bekannt gegeben, dass sie sich getrennt haben. Diese Nachricht war für viele Fans ein Schock, denn die beiden haben vor einem Jahr noch ihre Verlobung gefeiert. Auf Fotos, die The Sun vorliegen, sieht man den Boxer nun zum ersten Mal nach der Trennung vor dem Anwesen seiner Ex. In einem einfachen weißen T-Shirt und einer grauen Jogginghose steigt er aus seinem großen schwarzen Wagen. Wie das Magazin berichtet, hat der Besuch allerdings nicht besonders lange gedauert: Nach nur 40 Minuten verlässt der Love Island-Star das Haus wieder und verschwindet mit seinem Wagen.

Molly-Mae scheint die Trennung von ihrem ehemaligen Lover sehr ernst zu nehmen. Wie Mirror berichtet, soll nur Stunden vor Tommys Ankunft ein großer Container vor dem Anwesen gestanden haben. Angeblich war der bis zum Rand gefüllt. Ob Molly-Mae schon den Kram ihres Ex ausmistet? Immerhin ist er bereits offiziell aus dem Haus ausgezogen, wie die Nachbarn des Paares gegenüber dem erstgenannten Magazin verrieten. "Tommy zog am Dienstag aus, nachdem sie Schluss gemacht hatten – aber er postete weiter auf Snapchat, als ob nichts passiert wäre. Jeder fand das seltsam", verrieten die Informanten.

Die Gründe für die Trennung des Reality-TV-Pärchens sind nach wie vor geheim. Deswegen brodelt aktuell die Gerüchteküche. Ein Insider hat gegenüber dem Magazin allerdings bereits preisgegeben: "Molly-Mae weiß jetzt, dass Tommy ihr untreu war. Sie glaubt, dass es einige Male passiert ist." Die Beauty selbst hat sich allerdings noch nicht dazu gemeldet oder die Vermutungen gar bestätigt. Angeblich soll sie Tommy damit konfrontiert haben und dieser habe es nicht abgestritten.

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague

Getty Images Tommy Fury im April 2024

