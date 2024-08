Paulina sicher: David Ortega spielt im Dschungel keine Rolle

David Ortega (38) ist derzeit im Allstars-Dschungelcamp zu sehen. Bereits in der ersten Folge rastete der Schauspieler jedoch aus, da er sich von seinen Mitcampern missverstanden gefühlt hatte. Viele Fans empfanden ihn dabei als aufgesetzt. Paulina Ljubas (27), die vor einigen Jahren mit ihm zusammen am Set von Köln 50667 gearbeitet hatte, stellt nun klar: Die TV-Bekanntheit ist genau so, wie er sich im Dschungel zeigt. "Ich muss mal was zu diesem Ausraster von David sagen. Ich habe ja ein paar Jahre mit ihm gearbeitet. Er war ja mein Schauspielkollege [....] und dann zu sagen: 'Das ist geschauspielert.' Ne, David ist wirklich so und der ist auch nicht erst seit gestern so. Das weiß man eigentlich auch", erklärt die Influencerin auf Instagram.

"Ich würde jetzt nicht sagen, dass er bösartig ist oder so, aber er steigert sich halt, wie auch in der Situation, extrem darein, dass er sich halt ausgegrenzt fühlt [...]. Und er sagt das halt ein bisschen krasser, dass das halt so heftig ist. Ich weiß, wie das ist", erklärt die Partnerin von Tommy Pedroni (29) weiter. Dennoch nimmt sie ihren Ex-Kollegen auch in Schutz: "Aber die anderen haben auch gelästert, also so ganz unschuldig sind die ja auch nicht."

Doch wie kam es eigentlich zum Ausraster des ehemaligen Models? David weigerte sich, an einer Essensprüfung teilzunehmen, da er keine tierischen Produkte zu sich nehmen wollte. Kurz darauf holte er zum Rundumschlag gegen seine Mitstreiter aus, weil er das Gefühl nicht loswurde, dass diese deshalb über ihn lästerten und seinen "Veganismus nicht ernst nehmen" würden. "Ihr seid so eine Schande", warf er den anderen vor und schimpfte: "Es geht hier um Frieden und ihr mobbt mich die ganze Zeit." Dabei schoss er nicht nur gegen die Gruppe an sich, sondern auch gegen einzelne Camper.

RTL David Ortega im Allstars-Dschungelcamp, 2024

RTL Die Allstars-Dschungelcamp-Kandidaten, 2024

