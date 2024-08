Scheidung von J.Lo: Ben Affleck soll schon darüber weg sein

Ben Affleck (52) möchte sich in Sachen Scheidung nach den Wünschen seiner Noch-Frau Jennifer Lopez (55) richten. Das behauptet jetzt eine Quelle gegenüber OK! Magazine. Schon seit Monaten wird gemunkelt, dass die Ehe der beiden Hollywood-Stars in die Brüche gegangen ist und sie seit einigen Wochen praktisch getrennte Leben leben. Dennoch soll Ben den Herzschmerz ziemlich gut verarbeiten. "Ben verhält sich J.Lo gegenüber so respektvoll wie möglich, da er derjenige war, der sie verlassen hat. Aber er macht mit seinem Leben weiter", weiß der Insider. Der "Justice League"-Darsteller habe außerdem geschworen, der Sängerin "zu ihrer eigenen Zeit die Scheidung einreichen zu lassen". Bis dahin werde er seinen Ring weiterhin tragen.

Jennifer soll die Trennung allerdings ein ganzes Stück weniger gut wegstecken. Eine weitere anonyme Quelle äußerte sich zuvor gegenüber demselben Portal und verriet: "Sie dachte wirklich, sie hätte endlich ihr Happy End gefunden. Doch dann hat Ben ihr den Boden unter den Füßen weggezogen." Ihre fröhlichen, unbeschwerten Auftritte in der Öffentlichkeit seien nur gespielt. Im Inneren der Musikerin soll es gewaltig brodeln vor Wut und Enttäuschung. Deswegen kommunizieren die beiden Fronten momentan auch so gut wie gar nicht miteinander, meinte der Informant weiter.

Das Ende der Beziehung wurde von Ben mit dem Auszug aus der gemeinsamen Villa eingeleitet. Das Luxushaus soll ihm viel zu groß und pompös gewesen sein, wie das Magazin erst vor Kurzem berichtet hatte. "Er ist sehr glücklich, ein neues Zuhause zu haben, das ihm und seinen Bedürfnissen viel besser entspricht als das, das er und J.Lo gemeinsam gekauft haben. Es ist viel schlichter im Design und entspricht mehr seinem Stil", hatte ein Insider verraten. Das neue Eigenheim des Schauspielers soll sich auf einem großen Stück Land befinden, das ihm genügend Privatsphäre und Ruhe bietet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die beiden sich wirklich bald scheiden lassen? Ja, ganz bestimmt passiert das noch diesen Sommer. Nein, Jennifer wird dafür noch Zeit brauchen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de