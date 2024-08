So krass hat Sharon nach "Ex on the Beach"-Dreh abgenommen

Sharon Torma teilt im Netz eine heftige Veränderung! Schon des Öfteren deutete die Ex on the Beach-Kandidatin im Netz an, sich nicht zu 100 Prozent in ihrer Haut wohlzufühlen. Doch statt Trübsal zu blasen, nahm sie ihr Schicksal in die Hand und präsentiert ihren Followern auf Instagram nun ihren krassen Abnehmerfolg. "Minus 9,3 Kilogramm seit 'Ex on the Beach'", schreibt sie unter einen heißen Schnappschuss in ihrer Story, auf dem sie ihre definierten Kurven in Szene setzt.

Ob Sharons krasse Gewichtsreduktion wohl noch andere Gründe hat? In einer Fragerunde vor einigen Wochen gab die Beauty zumindest zu, dass sie seit der Ausstrahlung des Reality-TV-Formats mit viel Hate konfrontiert werde. "Aber das sind fast alles nur unzufriedene Menschen, die meinen, mich bodyshamen zu müssen oder irgendetwas anderes an meinem Aussehen auszusetzen haben", erklärte die Ex von Josua Günther, betonte jedoch: "Da stehe ich drüber."

In der Sendung hatte die Brünette eigentlich versucht, ihren Ex Josua wieder zurückzugewinnen. Nach großem Hin und Her wirkte es zuletzt auch so, als hätte das Ex-Paar eine Chance auf ein Liebescomeback. Denn die beiden näherten sich in den letzten Tagen ihres Villa-Aufenthalts doch noch an und küssten sich sogar. Als Josua dann von seinen Mitstreitern aus der Show gewählt wurde, verließ sie diese sogar freiwillig mit ihrem Verflossenen. Ein Paar wurde aus ihnen danach dennoch nicht.

Instagram / tormasharon Sharon Torma im August 2024

RTL Sharon, "Ex on the Beach"-Kandidatin

