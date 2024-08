So krass verändert sieht Lady Gaga nach ihrem Makeover aus

Lady Gaga (38) setzt gerne mal neue Trends – ihre platinblonden Haare sind dafür der beste Beweis. Nun zeigt sich die Sängerin auf Instagram aber komplett typverändert. Auf den Fotos trägt die "Born This Way"-Interpretin dunkle Haare und gebleichte Augenbrauen. Dabei präsentiert sie sich ihren Followern beinahe ungeschminkt. Nur ein Hauch von Rouge und rosa Eyeliner ist auf ihrer Haut erkennbar. Ausgestattet mit einer weißen Sonnenbrille, einem Leo-Mantel und schwarzen Boots streift die "A Star Is Born"-Darstellerin durch die Dunkelheit. Von dem neuen Look sind ihre Fans hellauf begeistert. Passend zum düsteren Makeover des Popstars kommentiert ein User die Bilder mit den Worten: "Queen Of The Night". Ein anderer Nutzer äußert den Wunsch: "Die nächste Ära mit schwarzen Haaren, bitte. Ich liebe es!"

Ob Lady Gaga mit den Bildern wirklich auf eine neue Ära anspielt, darüber lässt sie ihre Community im Unklaren. Allerdings ist bekannt, dass die 38-Jährige derzeit fleißig an ihrem neuen Album arbeitet. Vergangenen Monat verkündete sie die News mit einem Instagram-Post aus dem Tonstudio: "Ich kann es kaum erwarten, dass ihr hört, woran ich arbeite." Damit löste die "Shallow"-Interpretin Freudensprünge in der Kommentarspalte aus. Die Veröffentlichung ihres letzten Albums "Chromatica" ist schließlich vier Jahre her.

Auch bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris überraschte Lady Gaga mit einem besonderen Look. Hier erstrahlte die Mähne des Popstars noch in platinblonder Farbe. Für den Auftritt im Juli schmückte sie ihre elegante Hochsteckfrisur mit schwarzen Federn. Die Entscheidung, den Überraschungsauftritt aus Sicherheitsgründen wegen des Wetters vorab aufzunehmen, kam ihren Haaren dabei sicherlich zugute. Kirschrote Lippen, rosige Wangen und schwarzer Eyeliner rundeten ihren glamourösen Look schließlich ab. Zu Ehren des Gastgeberlandes sang sie den Song "Mon Truc en Plumes" von der französischen Tänzerin und Schauspielerin Zizi Jeanmaire. Passend zu dem Lied, das auf Deutsch "Meine Sache mit den Federn" heißt, gab die "Pokerface"-Interpretin eine Burlesque-Performance mit Tänzern, die sie in rosa und weiße Federn hüllten, zum Besten.

Anzeige Anzeige

Instagram / ladygaga Lady Gaga im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga im Juli 2024 in Paris

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Typveränderung von Lady Gaga? Toll! Ich finde ihren neuen Look superstylish! Na ja, ich finde, blonde Haare stehen ihr mehr. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de