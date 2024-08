Suki Waterhouse findet ihren Ex Bradley Cooper "grauenhaft"

Suki Waterhouse (32) zieht über ihren Ex Bradley Cooper (49) her. Die Sängerin und der Schauspieler hatten sich von 2013 bis 2015 gedatet – doch ihre Romanze fand anscheinend ein böses Ende. Auf ihrem neuen Album bringt Suki das Drama mit dem Song "Lawsuit" wieder auf den Tisch. Was genau sie zum Schreiben des Titels bewegt hat, erklärt sie bei einem Promo-Termin für das Album. "Es beschreibt dieses Gefühl, dass jemand gerade so grauenhaft gewesen ist und man sehr isoliert ist. Aber dann trifft man all diese anderen Gleichgesinnten", schildert die Britin laut The Sun und fügt hinzu: "Du weißt schon, wenn du die Ex deines Ex triffst? Man hat direkt diese Verbindung mit allen anderen, das ist sehr heilsam."

Als ihre Fans jubeln, lacht die Musikerin: "Ich bin hier drüben mit all den Verflossenen und wir hassen dich kollektiv." Welche Ex-Freundinnen sie genau meint, gibt sie jedoch nicht preis. Eine dürfte die Seitenhiebe von Suki jedoch gar nicht lustig finden: Bradleys aktuelle Freundin Gigi Hadid (29)! Eigentlich waren die zwei Models gute Freunde. Doch dass die "Good Looking"-Interpretin immer wieder über ihren ehemaligen Liebhaber aus dem Nähkästchen plaudert, gefällt Gigi gar nicht. Ein Insider bestätigte kürzlich laut Life & Style, die Schwester von Bella Hadid (27) sei "stinksauer" auf Suki und habe so langsam die Nase voll: "Sie haben sich zerstritten und es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Dinge jemals wieder so sein werden, wie sie waren."

Suki scheint das jedoch recht egal zu sein – immerhin hat sie ihr privates Liebesglück längst gefunden. Schon seit 2018 ist sie mit Robert Pattinson (38) liiert. Im Frühling dieses Jahres kam sogar ihr erster gemeinsamer Nachwuchs zur Welt. Der Schauspieler scheint in seiner Vaterrolle total aufzugehen. "Sie ist so süß!", schwärmte er kürzlich im Interview mit US Weekly.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bradley Cooper, Suki Waterhouse und Francois-Henri Pinault, 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, Met Gala 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Suki wird irgendwann verraten, was genau zwischen ihr und Bradley vorgefallen ist? Nee, ich denke, darüber kann sie nicht öffentlich sprechen. Ja, ich hoffe es! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de