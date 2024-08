Superselten: Niall Horan und Amelia turteln bei Fußballspiel

Das ist ein ziemlich seltener Anblick: Niall Horan (30) zeigte sich am Samstag beim Spiel Derby County gegen Middlesbrough mit seiner Freundin Amelia Woolley in trauter Zweisamkeit. Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie der einstige One Direction-Star und die Schuhdesignerin freudestrahlend das Fußballspektakel verfolgen. Auf einer der Aufnahmen flüstert der Musiker seiner Liebsten neckisch ins Ohr, woraufhin sie ganz schön schmunzeln muss.

Der 30-Jährige und seine Partnerin halten sich mit ihrem Liebesleben ziemlich bedeckt – gemeinsame Auftritte des Paares in der Öffentlichkeit sind daher eine echte Rarität. Zuletzt wurden die beiden vor rund zwei Jahren zusammen gesehen, als sie nach einem Familienessen in Knightsbridge, London, miteinander kuschelten.

Medienberichten zufolge sollen Niall und Amelia bereits seit Sommer 2020 gemeinsam durchs Leben gehen. Die beiden sollen sich in London kennengelernt haben und den damaligen Lockdown zusammen verbracht haben. Im September 2021 gaben sie ihr Red-Carpet-Debüt bei der Horan & Rose Gala in der britischen Hauptstadt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Niall Horan, Musiker

Anzeige Anzeige

Snapchat / ameliawoolley Niall Horan und Amelia Woolley im Juli 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Niall und Amelia ihre Beziehung so privat halten? Ich finde es gut – würde ich an ihrer Stelle genauso machen! Ich finde es etwas schade. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de