So reagierte die Freundin von Niall Horan auf Songs über sie

Er schreibt aus dem Herzen! Der Sänger Niall Horan (29) hatte zunächst mit der Boyband One Direction große Erfolge gefeiert, ehe er sich als Solokünstler einen Namen gemacht hat. Vor wenigen Tagen erschien sein drittes Studioalbum "The Show", auf dem der irische Musiker viel Privates verarbeitet – unter anderem seine Beziehung zur Britin Amelia Woolley. Nun verrät Niall: So hat seine Freundin auf die Songs reagiert, die von ihr handeln!

Im Interview mit ET Canada packt Niall über die erstaunte Reaktion seiner Liebsten aus, als diese erfahren habe, Gegenstand seiner Tracks zu sein: "Ich glaube, sie sagte nur: 'Was? Ja, wirklich?' Sie ist verblüfft, nehme ich an." Er verrät außerdem, dass er es schätzen würde, sein großes Glück zum Ausdruck bringen zu können: "Normalerweise schreibt man Liebeslieder über Herzschmerz, also ist es schön, wenn man stattdessen über bessere und glücklichere Dinge schreiben kann."

Erst vor Kurzem hatte der Sänger im Interview mit Promiflash verraten, welcher Aspekt an seiner Karriere ihn besonders stolz mache: "Wahrscheinlich die Verbindung, die ich mit den Menschen auf der ganzen Welt haben kann. Ich bin mir wirklich bewusst, was für ein Glück ich habe, dass ich ein internationaler Künstler bin und überall auf der Welt auftreten kann. Wenn man bedenkt, dass ich nur ein Kind aus einer wirklich kleinen Stadt in Irland bin."

Niall Horan im Juni 2023

Niall Horan am St. Patrick's Day 2023

Niall Horan, Sänger

