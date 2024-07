Taylor Swift besucht Travis Kelce nach Tour in Kansas City!

Taylor Swift (34) tourt aktuell mit ihrer "The Eras"-Tour durch Deutschland – anschließend stehen noch einige weitere Termine in Europa an. Doch dann geht es für die Musikerin erst mal zu ihrem Freund Travis Kelce (34). Der NFL-Star macht sich derzeit in Kansas City für die kommende Football-Saison startklar. Wie Insider gegenüber Us Weekly verraten, wird die "Anti-Hero"-Interpretin nach ihrer letzten Europa-Show am 20. August wohl dorthin reisen und während ihrer Tour-Pause für einige Zeit mit ihm in seinem Haus wohnen. Im Herbst geht es für sie dann in Miami wieder auf die Bühne.

Weiteren Tippgebern zufolge hat sich die 34-Jährige die Villa des Sportlers schon etwas gemütlicher gemacht. "Taylor hat Spaß daran, sein Haus in Kansas City zu dekorieren und sie freut sich auf die einfachen Freuden des Zusammenseins", gibt die Quelle preis. Bis zum ersten Spiel der Kansas City Chiefs bleibt dem Pärchen dann dort noch ein bisschen Zeit für Zweisamkeit. Am 5. September muss Travis dann wieder auf dem Feld des heimischen Stadions stehen und sich gegen die Baltimore Ravens beweisen. Womöglich unterstützt ihn seine Liebste von der Tribüne aus – wie schon einige Male zuvor.

Taylor und Travis sind seit vergangenem Jahr ein Paar. Wie happy sie miteinander sind, zeigen die beiden nur allzu gern. So jubelte die 14-fache Grammy-Gewinnerin ihrem Partner beim Super Bowl zu und gab ihm nach dem Sieg einen leidenschaftlichen Kuss auf dem Feld. Der Tight End schwärmt außerdem regelmäßig in seinem Podcast "New Heights" von seiner Freundin und stand vor wenigen Wochen sogar mit auf ihrer "The Eras"-Tour-Bühne! Während ihrer Performance in London kam er in einem Sakko dazu und trug sie anschließend auf den Armen in den Backstage-Bereich. "Es war ein absoluter Knaller", berichtete der US-Amerikaner danach im Podcast.

Getty Images Taylor Swift bei ihrem Konzert in den Niederlanden

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

