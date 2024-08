Was denkt Christina Aguilera heute über ihren VMA-Kuss?

An diesen Moment erinnern sich auch heute noch zahlreiche Fans. Im Jahr 2003 trat Madonna (66) bei den Video Music Awards auf. Während ihrer Performance schrieb die "Like A Virgin"-Interpretin Popgeschichte. Denn sie holte ihre zwei Kolleginnen Britney Spears (42) und Christina Aguilera (43) auf die Bühne und verpasste beiden nacheinander einen Knutscher. Im neuen Glamour-Interview erinnert sich Christina nun an diesen berüchtigten Auftritt zurück. Offenbar hat sie die Performance in vollen Zügen genossen: "Ich liebe einen guten Knutschmoment. Ich liebe ein Thema, ich liebe ein Konzept. Ich liebe einen bestimmten Charakter, in den ich mich hineinversetzen kann."

Im Interview plaudert Christina noch weitere Details zum Konzept des Auftritts aus. "Wissen Sie, Madonna spielte die Rolle des Bräutigams", erklärt die zweifache Mutter und fügt begeistert hinzu: "Es war so cool." An den Moment vor über 20 Jahren kann sich die 43-Jährige offenbar noch ganz genau erinnern: "Wir dachten nur, wir sind hier oben mit Madonna und wir sind Teil dieses großen Moments. Es hat wirklich Spaß gemacht. Die Energie im Vorfeld, die Proben, alles. Es war ziemlich magisch."

Christina schaut offenbar sehr positiv auf den umstrittenen VMA-Kuss zurück. Und was sagt Britney? Auch sie scheint den Kuss mit Madonna genossen zu haben, denn die "Toxic"-Interpretin knutsche ihre Musikkollegin sogar noch ein zweites Mal. Bei ihrer Hochzeit mit Sam Asghari (30) im Sommer 2022 bekam nicht nur ihr Bräutigam einen Kuss, sondern auch die 66-Jährige. "Die Zeremonie war ein Traum, und die Party noch besser. Ich habe Madonna wieder geküsst", schwärmte Britney im Anschluss auf Instagram.

Getty Images Madonna und Christina Aguilera im August 2003

Instagram / britneyspears Madonna und Britney Spears

