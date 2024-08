"Are You The One?"-Jenny fordert Exklusivität von Lukas

Jennifer Iglesias (25) und Lukas Baltruschat (30) bandeln bei Are You The One – Reality Stars in Love seit dem ersten Tag miteinander an. Doch dass der Prominent getrennt-Star immer wieder die Nähe von anderen Frauen sucht, passt der Love Island-Bekanntheit gar nicht. Nachdem beide in der aktuellen Folge zugeben, dass sie "verknallt" ineinander sind, schlägt Jenny ihrem Liebhaber Exklusivität vor. "Bei 'Are You The One?' exklusiv, ja", erwidert Lukas und besiegelt sein Vorhaben mit einem Handschlag. "Lukas und ich sind, Stand jetzt, exklusiv, das heißt, wir möchten den Fokus auf uns setzen, aber natürlich das Spiel weiterhin spielen", freut sich Jenny.

Nachdem Lukas den "Vertrag mit dem Teufel" unterschrieben hat, geht er direkt zu Linda, um ihr davon zu erzählen. Er werde zwar nicht mehr körperlich mit ihr, wolle sie aber weiter kennenlernen, um herauszufinden, ob sie ein Perfect Match sein könnte. "Das macht keinen Sinn. Wie kann man exklusiv sein und andere Leute trotzdem kennenlernen wollen?", fragt sich die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Sie gibt zu, sich mehr mit Lukas vorstellen zu können. Ob er den Avancen der Single-Frauen standhalten kann?

Wenig später gesellt sich Tara Tabitha (31) zum Gespräch von Linda und Lukas hinzu. Auf Taras Stichelei, dass der ehemalige Bachelorette-Kandidat nicht mehr zu haben sei, antwortet er: "Oh mein Gott, ich bin nicht vergeben." Im Einzelinterview freut sich die Reality Backpackers-Gewinnerin: "Der grinst die ganze Zeit so verschmitzt, wenn ich ihn ein bisschen angrabe." Eine klare Kampfansage: Sie will Lukas weiter umgarnen!

