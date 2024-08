Red Flag? Darum interessiert sich Jenny Iglesias für Lukas

Lukas Baltruschat (30) zeigt sich bei der aktuellen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love von seiner wilden Seite und flirtet, was das Zeug hält. Unter seinen Auserwählten befindet sich auch die Teilnehmerin Jennifer Iglesias (25). Ihr eigentlicher Plan, den sogenannten Red Flags aus dem Weg zu gehen, scheint an Lukas kläglich gescheitert zu sein. Promiflash hat bei Jenny nachgehakt, was ihr Interesse an Lukas trotz seiner draufgängerischen Art aufrechterhält. "Lukas war mir gegenüber offen und ist auch optisch mein Typ", erklärt Jenny und ergänzt: "Daher wollte ich ihn mal kennenlernen und herausfinden, welche Farbe seine Flagge in meinen Augen hat."

Außerdem sei er "einer der Wenigen", die Jenny von vornherein von sich überzeugen konnten. Auch wenn es in diesem Format ohnehin eine gewisse Herausforderung darstelle, "Red Flags aus dem Weg zu gehen", sei die Love Island-Bekanntheit von Lukas' Aussagen in den Einzelinterviews nicht besonders begeistert. Immer wieder betont der Hamburger, dass er sich alles offenhalten wolle. "Klar ist das nicht das, was ich jetzt unbedingt gerne gehört hätte", betont Jenny. Sie habe jedoch von Anfang an keine allzu großen Erwartungen an ihre Verbindung zu Lukas gehabt. Zudem erinnert die 25-Jährige an das Konzept der Sendung: "Wir sind ja immerhin bei 'Are You the One?' – und es ist ein Spiel, an das jeder herangeht, wie er möchte."

Auch Lukas hat sich gegenüber Promiflash bereits zu seiner Darstellung in der finalen Ausstrahlung geäußert. "Mir fehlen tatsächlich etwas Tiefgang und gute Gespräche. Aktuell sehe ich nur Party und Flirten", stellte Lukas in dem Interview klar. Direkt zu Beginn der Staffel verbrachte Lukas eine heiße Nacht mit Jenny im Boom-Boom-Room. Daraufhin war diese nicht besonders begeistert von seinen vielen Flirtversuchen gegenüber den verschiedenen Teilnehmerinnen. Lukas könne ihre Reaktion sogar nachvollziehen: "Ich kann total verstehen, dass Jennifer in ihrer Position mein Verhalten nicht super findet."

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Darstellerin

RTL Lukas Baltruschat bei "Prominent getrennt" im Jahr 2024

