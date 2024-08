Erster Trailer zeigt Travis Kelce bei seinem Schauspieldebüt

Neues Territorium für Travis Kelce (34): Der Tight End der Kansas City Chiefs wird schon bald in der neuen Horrorserie "Grotesquerie" seine Fähigkeiten abseits des Football-Feldes unter Beweis stellen. Für sein Schauspieldebüt schlüpft der Sportstar in eine mysteriöse Rolle, über die bisher noch nicht viel verraten wurde. In einem ersten Trailer zur Serie von Ryan Murphy (58), der auf YouTube veröffentlicht wurde, ist Travis in einer düsteren Szene zu sehen, die eine Verstrickung seines Charakters in okkulte Aktivitäten andeutet. In seinem Podcast "New Heights" schwärmte der Sportler von der Zusammenarbeit mit dem Regisseur: "Er schien sehr zuversichtlich zu sein, dass ich das schaffen würde, und das hat er mir bei unserem ersten Gespräch irgendwie eingeimpft." Der Dreh habe ihm generell "sehr viel Freude" bereitet.

In "Grotesquerie" geht es um eine Reihe abscheulicher Verbrechen, die eine kleine Stadt erschüttern und von der Kriminalpolizistin Lois Tryon (gespielt von Niecy Nash-Betts) untersucht werden. "Ich weiß nicht, wie es angefangen hat", erzählt Lois zu Beginn des Teasers, während im Hintergrund Sirenen ertönen und Clips von mysteriösen Tatorten aufblitzen. "Irgendetwas passiert um uns herum", haucht sie, und im nächsten Szenenblitz ist plötzlich Travis' Figur zu sehen – wenn auch nur ganz kurz. Er bewegt seine Hände vor seinem Körper und schaut mit geöffnetem Mund an der Kamera vorbei. Obwohl Details über seine Rolle noch geheim gehalten werden, ist bereits bekannt: Der Footballstar wird in allen zehn Episoden der Serie zu sehen sein, wie IMDb berichtete.

Neben seinem ersten Auftritt in einer TV-Show gibt der 34-Jährige diesen Herbst auch sein Debüt als Moderator. Die Spielshow heißt "Are You Smarter Than a Celebrity?" und wird auf Prime Video zu sehen sein. Gleichzeitig bereitet er sich gemeinsam mit seiner Mannschaft auf die kommende NFL-Saison vor – diese läuft im September an. Darüber hinaus unterstützt er aber auch seine Freundin Taylor Swift (34), die gerade den europäischen Teil ihrer "The Eras Tour" mit den letzten Konzerten in London abschließt, aus der Ferne. Kurzum: Travis hat gerade wirklich alle Hände voll zu tun!

Instagram / niecynash1 Niecy Nash-Betts und Travis Kelce, 2024

Getty Images Travis Kelce im Juni 2024

