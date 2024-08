Fans nehmen von Schauspiellegende Alain Delon (†88) Abschied

Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass Alain Delon (88) verstorben ist. Der französische Schauspieler ist nach einer langen Krankheitsgeschichte im Beisein seiner Familie in seinem Haus in Douchy gestorben. Auch die Fans des Filmstars trauern um den "Asterix bei den Olympischen Spielen"-Darsteller und zollen ihm via X Tribut. "Wir nehmen Abschied von einem der größten Filmstars aller Zeiten, der Ikone des französischen Kinos, Alain Delon, der im Alter von 88 Jahren verstorben ist", schreibt beispielsweise ein Nutzer.

Dem gerade genannten Kommentar schließen sich diverse weitere Fans aus aller Welt an. So lauten nur ein paar von vielen weiteren rührenden Zeilen an Alain: "Danke, dass du dein atemberaubendes Talent und deine Schönheit mit uns geteilt hast. R.I.P.", "Ruhe in Frieden, Alain Delon" und "Alain Delon, die Legende des französischen Kinos, ist verstorben. Aufrichtiges Beileid an seine Familie und Angehörigen."

Alains Leben begann bereits mit ziemlich zerrütteten Familienverhältnissen. Im Alter von vier Jahren trennten sich seine Eltern, woraufhin der Franzose in einer Pflegefamilie aufwuchs. Nach diversen Schulverweisen und dem Tod seiner Pflegeeltern wurde Alain in ein Internat geschickt, in dem er bis zu seinem 14. Lebensjahr wohnte. Im Jahr 1957 begleitete er seine damalige Freundin Brigitte Auber zu den Filmfestspielen in Cannes, bei denen er mit Schauspieler Jean-Claude Brialy Kontakt knüpfte und so die Tür zur Schauspielerei öffnete. Nach einigen Nebenrollen ergatterte er in "Nur die Sonne war Zeuge" seine erste Hauptrolle und feierte in den 60er- und 70er-Jahren große Erfolge. Bis zu seinem Tod lebte Alain zurückgezogen mit seinen Haustieren in Frankreich und der Schweiz. Er hinterlässt seine drei Kinder Alain-Fabien, Anouchka und Anthony (59).

Anzeige Anzeige

Getty Images Alain Delon bei den Filmfestspielen in Cannes 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Alain Delon im Mai 1971

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de