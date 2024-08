Keine Unterwäsche-Pics: Katie Price will ihre Kids schützen

Katie Price (46) ist nicht nur ein ehemaliges Boxenluder, sondern vor allem Mutter der fünf Kinder Harvey (22), Junior Savva (19), Princess (17), Jett (11) und Bunny (10). Diese vor Übergriffen im Netz zu schützen, liegt der Influencerin sehr am Herzen, wie sie vergangene Woche in dem Podcast "So Wrong It's Right with Olivia Attwood“ erklärte. Deshalb postet sie ihre Unterwäsche-Bilder auch ausschließlich auf der Erotik-Plattform OnlyFans und nicht auf Instagram. Im Gespräch mit Show-Host Olivia (33) stellte das Model klar: "Ihr werdet hier nie Bilder von mir in Bikinis oder Unterwäsche auf Instagram sehen [...]."

Diesbezüglich habe die Reality-TV-Bekanntheit ihren Sprösslingen eine Warnung mit auf den Weg gegeben: "Ich sage meinen Kindern, dass sie niemals irgendwelche sexuellen Bilder posten sollen, denn glaubt mir, es wird rauskommen." Olivia fragte Katie zudem, ob sie sich Sorgen über das Nutzerverhalten ihrer Kids in Bezug auf Social Media und den Druck, dem sie dadurch ausgesetzt sein könnten, mache. Hinsichtlich dessen gab Katie aber Entwarnung. Sie sei überzeugt davon, dass ihre Kinder wissen, wie man mit den sozialen Medien umgeht – schließlich wachsen sie damit auf. Die Kommentarfunktion auf ihren Profilen sollen sie manchmal sogar eigenständig ausschalten, berichtete die 46-Jährige ihrer Interviewpartnerin stolz.

Dass Social Media trotz aller Vorsichtsmaßnahmen eine entscheidende Rolle im Leben von Katies Kindern spielt, beweisen vor allem die eher ungewöhnlichen Zukunftspläne ihrer jüngsten Tochter Bunny. Vergangenes Jahr fragte die Influencerin ihre Kleinste in einer Instagram-Story, ob sie berühmt sei und wofür. Darauf entgegnete das Mädchen, dass sie durch ihre Mama bekannt sei. Als das ehemalige Boxenluder daraufhin wissen wollte, was die damals Achtjährige später einmal werden wolle, wenn sie groß sei, antwortete Bunny prompt: "Ich möchte wie du sein und OnlyFans machen und Fotos shooten." Ihre Meinung dazu hielt Katie allerdings vor ihrer Community geheim.

Anzeige Anzeige

Mattpapz / BACKGRID / ActionPress Junior Andre und Princess Andre, August 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und ihre Tochter Bunny

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Katie ihre Unterwäsche-Bilder wegen ihrer Kinder nur auf OnlyFans und nicht auf Instagram postet? Ich finde es gut! Ich glaube nicht, dass es so einen großen Unterschied macht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de