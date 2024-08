NFL-Traumpaar? Patrick Mahomes und Brittany im Partnerlook

Brittany Mahomes (28) beweist mal wieder, wie sehr sie ihren Gatten Patrick Mahomes (28) unterstützt. Die Frau des NFL-Stars ließ es sich nicht nehmen, ihn beim Preseason-Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions anzufeuern. Dafür suchte sie sich nicht irgendein Fanshirt aus, sondern ein Chiefs-T-Shirt, das auch schon ihr Mann trug – und zwar am selben Tag beim Einzug in das Stadion. "Partnerlook mit meinem Ehemann und Spieltag mit meinen Babys ist immer das Beste", schrieb die stolze Ehefrau in ihrer Instagram-Story. Denn mit im Stadion waren auch die beiden Kinder Sterling und Bronze, die ihrem Papa natürlich die Daumen drückten.

Brittany lässt sich kaum ein Spiel ihres Mannes entgehen und trägt dabei immer die Teamfarben Rot und Weiß. Dass aber auch Patrick seiner Liebsten immer den Rücken stärkt, zeigen die Bilder, die die US-Amerikanerin nach dem Footballspiel teilt. Zusammen besuchen die beiden das Match der Frauen-Fußballmannschaft Kansas City Current. Patrick und Brittany sind beide Miteigentümer des Vereins, aber vor allem für die 28-Jährige wird das Engagement im Fußball eine besondere Bedeutung haben. Sie spielte nämlich am College Fußball und stand in ihrer Profikarriere unter anderem für den isländischen Zweitligaverein UMF Afturelding auf dem Platz. 2017 beendete sie jedoch ihren Weg als professionelle Kickerin.

Dafür dürfen Patrick und Brittany sich bald auf einen weiteren Fan freuen – die Unternehmerin ist nämlich mit Baby Nummer drei schwanger. Das verkündeten die beiden stolz Mitte Juli. Kurz danach folgte auch schon das Geschlecht des Zwerges: Bei einer bunten Party enthüllten die baldigen Dreifacheltern, dass sie ein Mädchen bekommen. Und ist die Familienplanung im Hause Mahomes jetzt abgeschlossen? Zumindest wenn es nach Patrick geht, sind drei mehr als genug. "Ich bin fertig, das kann ich sagen. [...] Ich sagte drei und ich bin fertig!", stellte der gebürtige Texaner bei einer Pressekonferenz der Chiefs klar.

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes mit ihren beiden Kindern im August 2024

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern, 2024

