Ryan Reynolds' Beziehung zu seinem Vater war sehr schwierig

Ryan Reynolds (47) erklärte in einem bewegenden Interview mit People die tiefen Einflüsse der Parkinson-Erkrankung seines Vaters, James Chester Reynolds, auf ihre gemeinsame Papa-Sohn-Beziehung. Der Vater des Schauspielers wurde diagnostiziert, als Ryan gerade einmal 22 Jahre alt war. Trotz der fast 20 Jahre, die James mit der Krankheit lebte, war das Thema in der Familie oft tabu. "Er hat das Wort 'Parkinson' vielleicht dreimal gesagt", erinnerte sich der Mann von Blake Lively (36) und betonte, dass sie sich deshalb voneinander distanzierten. Er verstarb 2015 im Alter von 74 Jahren. Nun teilt der Kanadier seine Erfahrungen und Erkenntnisse, die er in Zusammenarbeit mit der Bildungsinitiative More to Parkinson’s gewonnen hat.

Die Beziehung zwischen Ryan und seinem Vater war von James' Halluzinationen und Wahnvorstellungen geprägt – Symptome, die etwa zehn Jahre nach der Diagnose auftraten. Diese sorgten für eine zunehmende Entfremdung. Ryan beschrieb, wie schwer es für ihn war, die Realität von den Vorstellungen seines Vaters zu unterscheiden: "Ich dachte damals nur, mein Vater verliert den Verstand." Dies führte dazu, dass Vertrauen und Glaube innerhalb der Familie litten. Neun Jahre nach dem Tod seines Vaters reflektiert Ryan über die verpassten Gelegenheiten zur Annäherung, räumt jedoch ein, dass er selbst auch hätte mehr Verständnis zeigen können.

Durch seine eigene Vaterschaft fand der Deadpool-Darsteller neue Perspektiven und Heilung. Er und seine Frau Blake haben vier gemeinsame Kinder, und Ryan versucht, die positiven Aspekte seines Vaters an seine Kinder weiterzugeben, während er seine eigenen Erziehungsmethoden verfeinert. Er erinnert sich an einen bedeutenden Brief, den er seinem Vater fünf Monate vor dessen Tod schickte und der eine Liste aller großartigen Dinge beinhaltete, die sein Vater getan hatte. "Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Brief geschickt habe", schloss Ryan ab. Diese Art von Reflexion und Akzeptanz half ihm, inneren Frieden zu finden und seine Beziehung zu seinem eigenen Vater auf eine gewisse Weise zu "reparieren".

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, 2022

Getty Images Ryan Reynolds, Filmstar

