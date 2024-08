Tina Knowles enthüllt: Beyoncé trotz Krankheit auf der Bühne

Tina Knowles (70), die Mutter von Popikone Beyoncé (42), hat vor wenigen Tagen ein bislang weitgehend unbekanntes Gesundheitsproblem ihrer Tochter enthüllt. Dazu postete sie auf Instagram ein Video von Beyoncé, die im knappen Bühnen-Outfit eine Ballade von Anita Baker zum Besten gab und dabei ihrem Publikum ihren unglaublichen Stimmumfang zeigte. Zu ihrem Beitrag schrieb die 70-Jährige: "Ich liebe diesen Auftritt, ich war am Stöbern und fand dieses Video. Ein Fan machte mich darauf aufmerksam, dass ihre Leistung einfach bemerkenswert war, vor allem, weil sie eine Nebenhöhlenentzündung hatte und heiser war." Die Krankheit war wohl während einer besonders intensiven Phase von Beyoncés Karriere aufgetreten. Doch die "Single-Ladies"-Sängerin ist bekannt für ihre harte Arbeitsmoral und ihren Ehrgeiz und ließ sich wohl nicht davon abhalten, ihre Show trotzdem zu spielen.

Beyoncé und Tina haben ein enges Verhältnis. Zweitere teilt öfter kurze Einblicke des großen Knowles-Carter-Clans auf ihrem Kanal – obwohl ihre Tochter und ihr Mann Jay-Z (54) ihr Privatleben bekanntermaßen streng schützen. So freuten sich Fans während der diesjährigen Olympischen Sommerspiele, als Tina ein Video postete, in dem die Familie Simone Biles (27) vom Team USA anfeuerte. Dabei war auch die unverwechselbare Stimme von Queen Bey im Hintergrund zu vernehmen.

Und die dritte Generation erfolgreicher Knowles-Frauen kann sich bereits jetzt sehen lassen: Beyoncés älteste Tochter Blue Ivy (12) hat seit ihrem Musikdebüt 2012 im Song "Glory" ihres Vaters zahlreiche Projekte übernommen. Der bisherige Höhepunkt ihrer jungen Karriere: Während der Renaissance World Tour 2023 trat die Zwölfjährige gemeinsam mit ihrer Superstar-Mama auf. Für diese Performance wurde Blue im Juli bei den BET Awards mit dem YoungStars Award geehrt. Aber auch die nächsten großen Projekte stehen bereits in den Startlöchern. In der Fortsetzung zur Realverfilmung von "Der König der Löwen, die im Dezember in die Kinos kommt, wird sie als Löwenjunges Kiara zu hören sein.

Getty Images Tina Knowles in Los Angeles

Getty Images Beyoncé, Blue Ivy und Tina Knowles 2018

