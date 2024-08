Singt Beyoncé bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele?

Die Olympischen Sommerspiele neigen sich dem Ende zu. Am Sonntag findet im Stade de France die Abschlusszeremonie des berühmten Sportevents statt. Nun werden Stimmen laut, die behaupten, dass keine Geringere als Beyoncé (42) auf der Bühne performen wird. In der Show "This Morning" unterhalten sich die Moderatoren Craig Doyle und Jordan North über den möglichen Überraschungsauftritt. "Ich habe keine Quellen dafür, nur einen Arbeitskollegen, aber anscheinend wird Beyoncé auch auftreten", verrät Jordan, woraufhin sich Craig anschließt: "Ich kann dieses Gerücht bestätigen, das habe ich auch gehört." Dass die "Halo"-Interpretin wirklich singen wird, ist jedoch noch nicht offiziell angekündigt worden.

Nicht nur um eine mögliche Performance von Beyoncé ranken sich die Gerüchte, sondern auch um einen Auftritt von Tom Cruise (62). Laut Informationen der französischen Zeitung "Le Parisien" soll der Schauspieler an der symbolischen Übergabe der olympischen Flagge von Paris nach Los Angeles beteiligt sein. Undenkbar ist das auf alle Fälle nicht – immerhin finden die nächsten Olympischen Spiele in Los Angeles statt. Tom soll angeblich einen Stunt an einer Fassade des Stadions präsentieren.

Die Franzosen müssen nach ihrer spektakulären Eröffnungsfeier auf jeden Fall auch mit der Abschlussfeier nachziehen. Immerhin sorgten die Organisatoren der Olympischen Spiele für einen Wow-Moment, als zum krönenden Abschluss Céline Dion (56) auf der Bühne sang. Für die "My Heart Will Go On"-Interpretin war ihr Auftritt in Paris der erste seit vier Jahren. Wegen ihres Stiff-Person-Syndroms zog sich Céline in den vergangenen Jahren von den Bühnen dieser Welt erst einmal zurück.

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

Getty Images Céline Dion bei der Eröfffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024

