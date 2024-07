Blue Ivy gewinnt erneut BET Award: Oma Tina ist mega-stolz

Tina Knowles (70) ist außer sich vor Stolz, nachdem ihre Enkelin Blue Ivy Carter (12) bei den BET Awards 2024 mit dem YoungStars Award geehrt wurde. Auf Instagram schreibt die Mutter von Beyoncé (42): "Herzlichen Glückwunsch meine Blue Blue! Ich bewundere dein Talent, deine Schönheit, deine Intelligenz, aber am meisten bin ich stolz auf deine Freundlichkeit und bodenständige Art." Die zwölfjährige Tochter der "Crazy in Love"-Interpretin und Rapper Jay-Z (54) erhielt ihren zweiten BET Award am Sonntag.

Ihre erste Auszeichnung erhielt Blue im Jahr 2020, als sie den BET Her Award im Alter von nur acht Jahren gewann. Seit ihrem Musikdebüt 2012 im Song "Glory" ihres Vaters hat sie zahlreiche Projekte übernommen – darunter auch die Vertonung des Hörbuchs "Hair Love" von Matthew A. Cherry im Jahr 2020. Der bisherige Höhepunkt ihrer jungen Karriere: Während der Renaissance World Tour 2023 trat sie gemeinsam mit ihrer Mama Beyoncé auf. Die Zwölfjährige scheint ein wahres Multi-Talent zu sein. Wie ihre Oma Tina nämlich weiter verriet, hat ihre Enkelin sogar selbstständig Klavier spielen gelernt. Zudem tanzt Blue Ivy nicht nur vor einem riesigen Publikum, sondern malt auch wie eine echte Künstlerin und besitzt eine "Stimme wie ein Engel".

Obwohl weder Beyoncé noch Blue bei den BET Awards anwesend waren, bekam Beyoncé den Viewer’s Choice Award für ihren Hit "Texas Hold ’Em" verliehen. Doch das war nicht der erste hochkarätige Award für die Promi-Tochter. Mit gerade einmal neun Jahren gewann das Multi-Talent zusammen mit seiner Mutter einen Grammy für das beste Musikvideo. Im Netz teilte die "Halo"-Interpretin einen niedlichen Clip, der das stolze Gewinner-Duo freudestrahlend mit der Trophäe zeigte.

Nicht nur Tina Knowles äußerte sich in der Vergangenheit begeistert über die Leistungen ihrer Enkelin. Bereits vor einigen Monaten schwärmte auch Kelly Rowland (43) in einem Interview mit E! News über Blue Ivy. "Ich bin so stolz", sagte Kelly damals. "Sie arbeitet verdammt hart, Punkt. Aber wie könnte sie auch nicht? Sie sieht ihre Mutter in Aktion und sie sieht ihren Vater in Aktion und wie sie alles bewältigen. Sie arbeiten hart bei allem, was sie tun." Blues Engagement und Ehrgeiz seien bereits früh sichtbar gewesen und hätten sie zu ihren beeindruckenden Bühnenauftritten inspiriert.

Getty Images Blue Ivy Carter, Tochter von Beyoncé

Getty Images Tina Knowles in Los Angeles

Action Press/ UnBoxPHD / SplashNews.com Blue Ivy Carter und Beyoncé in London

