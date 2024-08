Altes Interview lässt Blake Lively erneut schlecht dastehen

Blake Lively (36) steht momentan in der Kritik. Nach vielen Gerüchten um sie und ihren It Ends With Us-Kollegen Justin Baldoni (40) veröffentlicht eine Journalistin nun ein Gespräch, das sie 2016 mit der Schauspielerin führte. Der Titel des Clips auf YouTube könnte dem Hollywoodstar schon einen Schrecken einjagen, denn dieser lautet: "Das Blake-Lively-Interview, wegen dem ich meinen Job kündigen wollte." Direkt am Anfang versuchte die Journalistin Kjersti Flaa einen lockeren Einstieg in das Interview zu finden und sagte zu Blake: "Glückwunsch zu deinem Bäuchlein!" Der schwangere Filmstar nahm dies aber eher als Beleidigung wahr und schoss das gleiche "Kompliment" zurück – während ihr Gegenüber zu diesem Zeitpunkt jedoch überhaupt nicht schwanger war!

Darüber hinaus schien Blake eher daran interessiert zu sein, sich mit ihrer Kollegin Parker Posey (55) zu unterhalten. Auch eine Frage über die Kostüme ihres Filmes "Café Society" schmetterte die Blondine nieder. Etwas genervt stellte sie fest: "Alle wollen über die Kleider reden, aber ich frage mich, ob sie auch die Männer nach ihren Kleidern fragen würden." Kjersti nickte daraufhin und erklärte, dass sie sehr wohl ebenfalls mit den männlichen Stars über deren 30er-Jahre-Garderobe des Streifens reden würde. Doch die zwei Filmstars ignorierten die Interviewerin.

Gegenüber Daily Mail sprach Kjersti kürzlich ganz offen über ihr damaliges Erlebnis. "Es war eine traumatisierende Erfahrung für mich. Ich war dort, um einen Job zu erledigen, und sie haben es mir so schwer wie möglich gemacht", beschrieb die Norwegerin die Situation. Sie habe sich von Parker und Blake "erniedrigt und ignoriert" gefühlt. Nach diesem Interview habe es lange Zeit gedauert, bis sie ihr Selbstvertrauen wiederfand.

Getty Images Parker Posey, Hollywoodstar

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

