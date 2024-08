Dieser Allstars-Dschungelcamper ist aktuell am beliebtesten

Seit Freitag sorgen die Teilnehmer des Allstars-Dschungelcamps für reichlich Unterhaltung im TV. Insgesamt kämpfen noch zwölf Promis um die heiß begehrte Krone. Doch welche der Dschungel-Legenden ist der Favorit der Zuschauer? Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand 19. August, 17:30 Uhr] geht hervor, dass Gigi Birofio (25) nach wie vor mit Abstand am besten bei den Fans ankommt. Ganze 493 von insgesamt 1.493 Lesern (29,4 Prozent) gönnen dem Realitystar den Sieg.

Eric Stehfest (35) lässt sich mit 273 Stimmen (18,3 Prozent) noch nicht vollständig abschütteln und belegt somit Platz zwei der Fan-Lieblinge. 191 Leser (12,8 Prozent) glauben an den Neuzugang und voten Elena Miras (32) auf den dritten Platz. Für drei Kandidaten sieht es in der Promiflash-Umfrage allerdings nicht ganz so rosig aus. Georgina Fleur (34) schafft es mit 30 Stimmen (2,0 Prozent) nur auf Platz zehn der Beliebtheitsskala. Während sich lediglich 25 Leser (1,7 Prozent) Mola Adebisi (51) als Sieger wünschen, bildet Giulia Siegel (49) mit nur 12 Votes (0,8 Prozent) das Schlusslicht und belegt somit den zwölften Platz im Ranking.

Obwohl Gigi schon in der Promiflash-Umfrage zu Beginn der Show der absolute Lieblingscamper der Leser gewesen ist, konnte sich Eric vermutlich dank seines großartigen Einsatzes bei seiner ersten Dschungelprüfung in die Top-Drei katapultieren. Der GZSZ-Star zeigte sich höchst motiviert und konnte aufgrund seiner Konzentration alle zwölf Sterne einsacken. Was in den normalen Staffeln des Dschungelcamps ein Pluspunkt ist, könnte den Kandidaten in der Sommerversion allerdings zum Verhängnis werden, wie Eric bereits feststellte: "Wenn das Publikum sieht, du hast dich echt überwunden und du hast Gas gegeben, die rufen für dich an. Hier könnte es eher das Gegenteil sein. Du bist eine harte Konkurrenz, dann wählen wir dich raus."

RTL / Stefan Gregorowius Gigi Birofio, Dschungelcamp-Allstar

RTL Eric Stehfest, Schauspieler

