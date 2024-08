Fotos: Katie Holmes hilft Tochter Suri beim College-Umzug

Es ist eine aufregende Zeit für Suri Cruise (18). Sie verlässt ihr Elternhaus, um ihren neuen Lebensabschnitt am College zu beginnen. Neue Schnappschüsse, die DailyMail vorliegen, zeigen die angehende Studentin dabei, wie sie gemeinsam mit ihrer Mutter Katie Holmes (45) über den Campus der Carnegie Mellon University spaziert. Da das Mutter-Tochter-Duo einige Taschen im Schlepptau hat, scheint die Tochter von Tom Cruise (62) wohl ihr neues Zimmer im Wohnheim zu beziehen.

Suri wählte für den großen Umzug einen lässigen Look. Sie trägt eine luftige weiße Bluse mit Lochspitze, die sie zu lockeren knielangen Jeansshorts kombiniert. Die 18-Jährige scheint sich auf ihr College-Leben zu freuen, denn sie strahlt übers ganze Gesicht, während sie zwei Koffer hinter sich herzieht. In Sachen Outfit steht Katie ihrer Tochter in nichts nach. Auch sie entschied sich für legere Kleidung und trägt ein cremefarbenes Hemd zu einer lockeren, langen Jeanshose und hilft Suri kräftig beim Schleppen.

Suris Auszug wird nicht nur für sie selbst eine große Umstellung sein. Auch für Katie beginnt damit eine neue Ära, denn damit hat die "The Dark Knight"-Darstellerin ihr Haus für sich allein. In einem Interview mit Town & Country verriet Katie, was sie mit ihrer neu gewonnenen Freizeit machen möchte. Die 45-Jährige wolle sich zukünftig mehr Zeit für Hobbys nehmen und hat auch schon das eine oder andere für sich entdeckt. "Ich liebe Tanzstudios, denn jedes Mal, wenn man sie betritt, fängt man von vorne an, und das ist eine gute, meditative Art, in den Tag zu starten", plauderte Katie aus. Außerdem habe sie bereits einen Malkurs belegt und ihre künstlerische Seite für sich entdeckt.

Anzeige Anzeige

LRNYC / MEGA Suri Cruise, Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Aufnahmen von Katie und Suri? Superschön! Toll, wie Katie ihre Tochter unterstützt. Na ja, ich finde das nicht so besonders. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de