Mann schwer verletzt: Thorsten Legat schwört dem Alkohol ab

Krasses Geständnis von Thorsten Legat (55) im Allstars-Dschungelcamp. Als Georgina Fleur (34) nach den Lieblingscocktails ihrer Mitcamper fragt, antwortet der Bundesliga-Profi bestimmt: "Mein Cocktail ist Wasser." Als Giulia Siegel (49) dann genauer nachhakt und wissen will, wieso der zweifache Vater keinen Alkohol mehr trinkt, packt Thorsten aus: "Ich bin nach Hause gelaufen, weil ich getrunken habe. Das war aber noch zu meiner goldenen Zeit vor über 20 Jahren. Und dann ist das eingetreten, wovor ich immer Angst hatte. Da sind Typen auf mich zugekommen, fünf, sechs Leute. Ich habe die schon registriert. Und dann habe ich einen so schwer verletzt aus Notwehr, weil er mich mit einem Messer bedroht hat."

Im Dschungeltelefon verrät Thorsten dann sichtlich mitgenommen, dass er dem Angreifer ernsthafte Schäden zugefügt habe: "Und dann habe ich ihn so schwer verletzt, dass er sich nicht mehr richtig bewegen konnte und nun eine Einschränkung hat. Aber ich musste mich ja irgendwie wehren und das tut mir so weh. Ich habe mich eigentlich nur verteidigt, sonst wäre ich ja gar nicht hier." Der Reality-TV-Darsteller betont, dass Alkohol ein Giftstoff sei. "Du schüttest dir irgendwas in deinen Körper, was deinen Körper verändert", erklärt er.

Trotz seiner emotionalen Beichte konnte Thorsten die Promiflash-Leser bisher nicht auf seine Seite ziehen. Laut einer Umfrage [Stand 19. August, 11:50 Uhr] ist Luigi Birofio (25) der aktuelle Fan-Liebling– von 1.414 Teilnehmern möchten ihn 356 (25,2 Prozent) auf dem Thron sehen. Der 55-Jährige kommt mit 91 (6,4 Prozent) Stimmen lediglich auf den sechsten Platz.

RTL Thorsten Legat im Dschungeltelefon, 2024

RTL / Stefan Gregorowius Gigi Birofio, Dschungelcamp-Allstar

