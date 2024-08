Marc Terenzi in Klinik: Verena Kerth findet liebevolle Worte

Marc Terenzi (46) und Verena Kerth (43) lieferten sich zuletzt einen Rosenkrieg, nachdem ihre langjährige Beziehung ein Ende gefunden hatte. Dennoch hält die TV-Bekanntheit in schweren Zeiten zu ihrem ehemaligen Partner, wie sie jetzt beweist. In einem Interview mit RTL äußert die Beauty ihre Gedanken darüber, dass sich der Musiker aktuell in einer Suchtklinik befindet. "Ich bin sehr froh, dass Marc sich endlich Hilfe sucht", erklärt sie. Zudem betont sie: "Ich wünsche ihm alles Gute für den schweren Weg, der nun vor ihm liegt."

Wie Bild berichtet, soll Marc in der vergangenen Woche zusammengebrochen sein. Daraufhin habe er sich bei einer Freundin gemeldet, mit den Worten: "Du musst mir helfen, ich kann nicht mehr." Aktuell liege er in einer Berliner Einrichtung und unterziehe sich wohl einer Traumatherapie. Von seiner Ex Verena bekommt der 46-Jährige Beistand. Sie merkt an: "Er hat es mir immer wieder versprochen, aber leider nie durchgezogen. Dass er nun die Unterstützung bekommt, die er unbedingt braucht, ist eine große Erleichterung."

Auch eine weitere Ex-Partnerin von Marc stärkte ihm bislang stets den Rücken, wenn es darauf ankam – und zwar Sarah Connor (44). Beide waren von 2004 bis 2010 verheiratet und mit ihr hat der Sänger zwei gemeinsame Kinder namens Summer Terenzi (18) und Tyler Terenzi (20). In einem früheren Interview mit dem Magazin betonte der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer: "Sie hat mich immer unterstützt. Sie und natürlich auch meine Kinder Tyler und Summer."

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im März 2024

Getty Images Musiker Marc Terenzi und Sängerin Sarah Connor

