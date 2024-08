Nach Verlobungsgerüchten: Katie Price shoppt Brautkleider

Vor wenigen Tagen geriet Katie Price (46) in den Fokus der Aufmerksamkeit. Ein großer Klunker an ihrer Hand ließ einige Fans glauben, die britische Reality-TV-Bekanntheit sei mit ihrem Freund John Joe Slater verlobt. Nun verdichten sich diese Gerüchte, denn Katie wurde beim Hochzeitskleid-Shoppen gesichtet. Fotos, die The Sun vorliegen, zeigen das Model in einem Brautmodengeschäft. Gemeinsam mit ihrem Liebsten schaut sie sich vergnügt die verschiedenen Roben an. Ein besonders prunkvolles, glitzerndes Kleid scheint es der Sängerin ziemlich angetan zu haben, denn immer wieder wird sie neben dem Ausstellungsstück abgelichtet.

John und Katie gehen erst seit Februar dieses Jahres gemeinsam durchs Leben. Doch der ehemalige "Married at First Sight"-Teilnehmer und die TV-Bekanntheit scheinen es mit ihrer Beziehung ziemlich ernst zu meinen. Erst im Mai ließen sie sich während eines gemeinsamen Urlaubs in Zypern ein Partner-Tattoo stechen. Auf ihren Handflächen ließen sie sich jeweils die Worte "Baby darling" verewigen.

Während Katie und John es offenbar gar nicht abwarten können, die nächsten Schritte zusammenzugehen, sieht ihr Umfeld ihre Beziehung eher kritisch. Besonders JJs Familienmitglieder sollen sich um den 31-Jährigen sorgen. Das plauderte ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber der britischen Zeitung aus. "Alle sind besorgt und raten ihm, Schluss zu machen. Katie bringt einfach zu viel Chaos mit sich, und das tut ihm weder persönlich noch beruflich gut", verriet der Informant.

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Freund John Joe Slater, August 2024

Instagram / johnjoeslater John Joe Slater, "Married at First Sight"-Bekanntheit

