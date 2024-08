Natascha Ochsenknecht hat für ihre Rente "nicht vorgesorgt"

Vor wenigen Tagen feierte Natascha Ochsenknecht (60) einen runden Geburtstag: Das Oberhaupt der bekannten TV-Familie wurde 60 Jahre alt! Auch wenn das ehemalige Model kein Problem, mit dem Älterwerden hat, gibt es doch eine Sache, die ihr Sorge bereitet: das Thema Altersvorsorge als unverheiratete und selbstständig berufstätige Frau. "Ich habe nicht vorgesorgt, weil ich 20 Jahre lang verheiratet war und dachte, ich wäre versorgt", gesteht die dreifache Mama im Gespräch mit t-online.

Diese Tatsache sei Natascha erst nach ihrer Scheidung bewusst geworden: "Wenn man sich dann trennt, sieht die Welt auf einmal ganz anders aus. Dann denkt man sich: 'Oh, jetzt muss ich wohl von vorne anfangen." Ein Problem, das die 60-Jährige bei vielen Frauen in ihrer Situation sehe. "Man macht sich schon Gedanken, wenn man selbstständig ist: Wie sieht das in der Zukunft aus? Wie lange kann ich noch arbeiten? Habe ich genug auf der Seite? Was kann ich noch alles tun?" Trotzdem zeigt sich die Powerfrau zuversichtlich: "Ich bin ein kreativer Mensch und ich glaube, ich werde so lange wie möglich arbeiten, weil es einfach Spaß macht."

Die geborene Düsseldorferin begann schon in frühen Jahren das Modeln und versuchte sich auch als Schauspielerin. Berühmtheit erlangte sie an der Seite ihres Ex-Mannes Uwe Ochsenknecht (68). Die beiden waren von 1993 bis 2012 verheiratet und sind gemeinsam die Eltern von Wilson Gonzalez (34), Jimi Blue (32) und Cheyenne (24). Neben ihrer Tätigkeit als Influencerin, der familieneigenen TV-Show Diese Ochsenknechts und weiteren Auftritten im Reality-TV ist Natascha auch stolze Oma. Erst vor wenigen Wochen machte sie die Geburt von Wilsons erster Tochter zur vierfachen Großmutter.

Getty Images Natascha Ochsenknecht im Februar 2023

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Szene aus "Diese Ochsenknechts"

