Welcher Promi ist der Fan-Favorit im Allstars-Dschungelcamp?

In der Sommerausgabe des Dschungelcamps geht es bisher richtig heiß her. Insgesamt sind noch zwölf Promis im Rennen um die begehrte Krone. Wer von den zwölf Legenden überzeugte die Fans bisher am meisten im afrikanischen Urwald und wem würden die Zuschauer nicht hinterher trauern? Eine Berühmtheit musste bereits die Koffer packen – und zwar David Ortega (38). Er wurde von seinen Mitcampern schon am zweiten Tag heraus gevotet.

Was die TV-Bekanntheiten auf dem Kasten haben, bewiesen sie bereits in diversen Dschungel-Prüfungen. Beispielsweise ging es für die Promis hoch hinaus und sie mussten sich an einer Zipline über gefährliche Gewässer schwingen. Auch bei einer ekligen Essens-Challenge schnitten einige Promis richtig gut ab, wie Sarah Knappik (37) oder Eric Stehfest (35), die die Aufgabe sogar ohne die Hilfe ihrer Partner alleine meisterten. Der ein oder andere packte die Prüfung zwar nicht, sorgte aber immerhin für ein paar Lacher, wie beispielsweise Luigi Birofio (25) oder Georgina Fleur (34), denen förmlich das Kotzen kam.

Dass sich einige der Teilnehmer schon vor dem Start der Staffel eine gewisse Fanbase aufgebaut hatten, zeigt eine Promiflash-Umfrage. Diese ergab, dass 25 Prozent der über 1.200 Fans, die abgestimmt hatten, Gigi die Krone gönnen würden. Dicht dahinter liegt Realitystar Eric mit fast 22 Prozent der Stimmen. Kader Loth (51) schaffte es ebenfalls auf das Treppchen und belegte Platz drei. Aber wie sieht das Ganze nach Beginn des Formats aus und wer ist euer bisheriger Favorit? Stimmt jetzt für euren Liebling ab!

RTL David Ortega, Allstars-Dschungelcamper 2024

RTL Die Kandidaten des Allstars-Dschungelcamp 2024

Wer ist euer Dschungel-Favorite? Gigi! Sarah! Thorsten! Kader! Hanka! Mola! Giulia! Dani! Eric! Georgina! Elena! Winfried! Ergebnis anzeigen



