Dschungelcamp-Spoiler: Dieser Kandidat fliegt als Erstes

So schnell musste wohl noch kein Kandidat das Dschungelcamp verlassen! In diesem Jahr bringt RTL mit "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" ein Allstars-Dschungelcamp ins TV, bei dem sich 13 ehemalige Camper in Südafrika wieder ekeligen Challenges stellen müssen. Bereits in Folge zwei muss ein Kandidat aber schon sein Feldbett räumen. Wie RTL im Netz bekannt gibt, entscheiden sich die Dschungel-Legenden gegen David Ortega (38). "David muss das Camp leider an Tag zwei schon verlassen", heißt es in dem Statement.

Fans sind von dieser Entscheidung allerdings nicht sonderlich überrascht. "Er ist schon anders und man fragt sich schon, was in ihm vorgeht. Kommt bei manchen halt nicht so gut an", "Er hat es nicht einfach in der Gruppe gehabt, alle waren gegen ihn" oder "Das war auch nicht anders zu erwarten", kommentieren unter anderem drei User auf Instagram. Doch was war der Auslöser? Der frühere Köln 50667-Darsteller eckte immer wieder an – vor allem als es ums Essen ging, habe er – als Veganer – sich nicht verstanden gefühlt.

Auch in einer Promiflash-Umfrage schnitt der 38-Jährige schon nicht gut ab – mit gerade einmal 1,8 Prozent landete er bei den Lesern auf dem elften Platz. Hinter ihm folgten lediglich Winfried Glatzeder (79) und Giulia Siegel (49). Wen die Fans hingegen feiern, ist Luigi Birofio (25)! In derselben Umfrage stimmten insgesamt 559 von 2.072 Lesern (27 Prozent) für den früheren Sommerhaus-Star ab und gönnen ihn damit am meisten die Legenden-Krone.

Anzeige Anzeige

RTL David Ortega, Allstars-Dschungelcamp-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL David Ortega im Allstar-Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr damit gerechnet? Ja, auf jeden Fall. Nein, nicht so wirklich... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de